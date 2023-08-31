"الاتصالات" تنظم أسبوعًا تدريبيًا وتوعويًا للتنمية المجتمعية الرقمية بأسوان

نظمت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بـوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسبوعًا متكاملًا للتنمية والتمكين الرقمي للمواطنين في محافظة أسوان وذلك في إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين الوزارة والمحافظة، الذي يستهدف بناء القدرات الرقمية للأفراد من خلال دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية في أسوان.

التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر

وتضمن الأسبوع مجموعة من الأنشطة التدريبية والتوعوية، نُظمت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و"مؤسسة أم حبيبة" وفي إطار مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر.



ففي محور تعزيز ثقافة المواطنة الرقمية، عُقدت ندوتان تعريفيتان ضمن مبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت، تحت عنوان "نشر ثقافة المواطنة الرقمية والأمن السيبراني" في محطة بنبان للطاقة الشمسية ومركز شباب الساحة، بحضور 100 مشارك. وهدفت الندوتان إلى الإلمام بمبادئ الأمن السيبراني، ونشر ثقافة المواطن الرقمية، والتوعية بأهمية الاستخدام الآمن للإنترنت والحماية من مخاطره.



رفع الوعي المجتمعي بقضايا البيئة والتغيرات المناخية

وفي محور رفع الوعي المجتمعي بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، نُظمت ندوة توعية حول التصدي للتغيرات المناخية من خلال تغيير السلوكيات التي من شأنها الإضرار بالبيئة والتعامل الأمثل للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة التي تسهم في حدوث التغيرات المناخية. وشملت الندوة تطبيق وتدريب التفاعلي على منصة التعلم الإلكتروني للمركز التنافسي للتعلم الالكتروني التابع للإدارة. حضر الندوة 55 متدربًا.



كما عُقد برنامجان تدريبيان في إطار العمل على نشر ثقافة التعلم الإلكتروني وإتاحته ورفع الوعي باستخداماته والتوعية بالوظائف المستحدثة في هذا المجال، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ونشر الثقافة التكنولوجية في طرق التعليم.

شمل البرنامج الأول ورش عمل لمتابعة تطوير إدارة التعلم الإلكتروني الخاص بأسوان، أما البرنامج الثاني فتضمن ورش عمل حول أعمال الجرافيك التعليمي وتصميم الشاشات التعليمية، والتدريب على برنامج Articulate Storyline، إلى جانب ورشة عمل حول التطوير الإلكتروني للمحتوى الخاص بمواد الترم الأول للصف الرابع الابتدائي، دعمًا وتسهيلًا لعناصر العملية التعليمية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.

التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية في مجال التسويق الرقمي



وفي سياق متصل، انعقدت ندوتان تعريفيتان في إطار مبادرة قدوة-تك لتمكين المرأة، تحت عنوان "التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية في مجال التسويق الرقمي" بمقر مؤسسة أم حبيبة ومحطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان. وهدفت الندوتان إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم عملية التحول الرقمي، والمشاركة في خلق مجتمعات إنتاجية جديدة اعتمادًا على إعداد كوادر مؤهلة من الفتيات والسيدات يقمن بدعم أقرانهن في مجتمعاتهن المحلية وتدريبهن باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، والمساهمة في دمج السيدات في النظام المصرفي، وتبادل الخبرات بين رائدات المعرفة وأقرانهن في أسوان. حضر الندوتان ما يقرب من 50 سيدة من رائدات الأعمال بأسوان.



وعلى هامش هذه التدريبات، عُقدت عدة اجتماعات لمتابعة سير الأنشطة التدريبية وخطة العمل المستقبلية، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لبروتوكول التعاون بين الجانبين.