الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تؤهل الدولة طلاب المراحل التعليمية لعالم الرقمنة والتكنولوجيا؟

جريدة الدستور

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، تقريرًا تلفزيونياً بعنوان "مبادرة أشبال مصر الرقمية".. كيف تؤهل الدولة طلاب المراحل التعليمية لعالم الرقمنة والتكنولوجيا؟.

وقال التقرير إن صناعة كادر بشري مبدع ومبتكر في المستقبل ليست سهلة على الإطلاق، حيث يجب أن تبدأ بالجيل الناشئ الذي يعيش عصرًَا مختلفًا تماماً يقوم على التكنولوجيا وسيكون المتحكم في أموره بمجرد ضغطة زر على الموبايل أو الكمبيوتر أو لاب توب.

 مبادرة رقمية مبتكرة

وأطلقت مصر مبادرة رقمية مبتكرة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية باسم "أشبال مصر الرقمية"، وهي منحة مجانية تستهدف تنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين، بداية من طلاب الصف الأول الإعدادي حتى طلاب الصف الثاني الثانوي، في كل مدارس على مستوى الجمهورية من أجل إعداد جيل متميز من النشء يمكنه استكشاف آفاق جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية للطلاب المتفوقين في كل المدارس، بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًا ودولياً في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

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