الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أشبال مصر".. تفاصيل المبادرة الرقمية للمناهج التكنولوجية المتطورة

المبادرة الرقمية
المبادرة الرقمية للمناهج التكنولوجية المتطورة

كشفت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، تفاصيل انطلاق الموسم الجديد من البرامج والمناهج التكنولوجية المتطورة لمبادرة أشبال مصر الرقمية، مؤكدة أن هناك اهتمام بالغ من الدولة لتنمية النشء الجديد.

منصات العمل الحر

وقالت خلال لقائها على القناة الأولى، اليوم الاثنين، إن المبادرة بدأت بالأشبال وبناة مصر الرقمية، الأولى لطلاب إعدادي وأولى ثانوي، والثانية للخريجين، فضلاً عن وجود مبادرات أخرى تستهدف جميع الطلبة في جميع الكليات، لافتة أن خريجوا هذه المبادرات مؤهلون للعمل على منصات العمل الحر، بجانب الأشغال التي يكون مقابلها الدولار والعملة الصعبة.

15 شركة عالمية عاملة بمجال التدريب في مبادرات مصر الرقمية

وعن المناهج، كشفت مستشار وزير الاتصالات، أن هناك لجنة أكاديمية تتابع المناهج، للتأكد من ملائمتها وتماشيها مع العصر الحديث، فضلاً عن شركات تدريب محلية وأخرى عالمية، موضحة وجود حوالي 15 شركة عالمية عاملة في مجال التدريب والاتصالات شركاء مع وزارة الاتصالات في مبادرات مصر الرقمية.

تفاصيل البرنامج الجديد

وعن انطلاق الموسم الجديد من المبادرة، قالت مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تستهدف في مهارات مصر الرقمية الطلاب بالكليات المختلفة، لافتة إلي تصميم لبرنامج جديد، عبارة عن "وظائف"، موضحة أنه من خلاله يتم تطوير البرامج المقدمة بمبادرة مهارات مصر الرقمية، مما يؤهل الطلاب لأسواق العمل والوظائف المطلوبة.

عدد الطلاب داخل المبادرة

وعن عدد الطلاب المنضمين للمبادرة، أوضحت “بركة” أن المبادرة بدأت العام الماضي بـ 10 آلاف طالب، مشيرة إلى أن المستهدف هذا العام يصل لـ 40 ألف طالب في الدفعة الواحدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة أن تنفيذ المبادرة يكون مرة أسبوعيًا أونلاين، لمدة 3 ساعات في الترم الأول على مدار 3 أشهر، وساعتين في الترم الثاني، على مدار شهرين.

وعن معيار التقديم للمبادرة، كشفت مستشار وزير الاتصالات، أن باب التسجيل مفتوح حاليًا، حتى 20 سبتمبر، لافتة أن معايير التقديم للمبادرة هو أن يكون المُقدم حاصل على الحد الأدنى من الدرجات 90%، وأن يكون الطالب لديه بعض المهارات، ويكون ملتزم بالبرنامج ومدته.

مبادرات مصر الرقمية الاتصالات مصر الرقمية المبادرات

مواد متعلقة

وزير الاتصالات يوقع اتفاقية تعاون مع «إيزري» لتوفير برمجيات نظم المعلومات الجغرافية

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

شروط ومواعيد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

ماذا قال أشرف مصيلحى لـ"الدستور" قبل وفاته عن زوجته (خاص)

كيف نجح الجيش فى إدارة خطة الخداع الاستراتيجى فى 6 أكتوبر 1973؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى