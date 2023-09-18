"أشبال مصر".. تفاصيل المبادرة الرقمية للمناهج التكنولوجية المتطورة

كشفت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، تفاصيل انطلاق الموسم الجديد من البرامج والمناهج التكنولوجية المتطورة لمبادرة أشبال مصر الرقمية، مؤكدة أن هناك اهتمام بالغ من الدولة لتنمية النشء الجديد.

منصات العمل الحر

وقالت خلال لقائها على القناة الأولى، اليوم الاثنين، إن المبادرة بدأت بالأشبال وبناة مصر الرقمية، الأولى لطلاب إعدادي وأولى ثانوي، والثانية للخريجين، فضلاً عن وجود مبادرات أخرى تستهدف جميع الطلبة في جميع الكليات، لافتة أن خريجوا هذه المبادرات مؤهلون للعمل على منصات العمل الحر، بجانب الأشغال التي يكون مقابلها الدولار والعملة الصعبة.

15 شركة عالمية عاملة بمجال التدريب في مبادرات مصر الرقمية

وعن المناهج، كشفت مستشار وزير الاتصالات، أن هناك لجنة أكاديمية تتابع المناهج، للتأكد من ملائمتها وتماشيها مع العصر الحديث، فضلاً عن شركات تدريب محلية وأخرى عالمية، موضحة وجود حوالي 15 شركة عالمية عاملة في مجال التدريب والاتصالات شركاء مع وزارة الاتصالات في مبادرات مصر الرقمية.

تفاصيل البرنامج الجديد

وعن انطلاق الموسم الجديد من المبادرة، قالت مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تستهدف في مهارات مصر الرقمية الطلاب بالكليات المختلفة، لافتة إلي تصميم لبرنامج جديد، عبارة عن "وظائف"، موضحة أنه من خلاله يتم تطوير البرامج المقدمة بمبادرة مهارات مصر الرقمية، مما يؤهل الطلاب لأسواق العمل والوظائف المطلوبة.

عدد الطلاب داخل المبادرة

وعن عدد الطلاب المنضمين للمبادرة، أوضحت “بركة” أن المبادرة بدأت العام الماضي بـ 10 آلاف طالب، مشيرة إلى أن المستهدف هذا العام يصل لـ 40 ألف طالب في الدفعة الواحدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة أن تنفيذ المبادرة يكون مرة أسبوعيًا أونلاين، لمدة 3 ساعات في الترم الأول على مدار 3 أشهر، وساعتين في الترم الثاني، على مدار شهرين.

وعن معيار التقديم للمبادرة، كشفت مستشار وزير الاتصالات، أن باب التسجيل مفتوح حاليًا، حتى 20 سبتمبر، لافتة أن معايير التقديم للمبادرة هو أن يكون المُقدم حاصل على الحد الأدنى من الدرجات 90%، وأن يكون الطالب لديه بعض المهارات، ويكون ملتزم بالبرنامج ومدته.