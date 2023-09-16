للطلاب من أولى أعدادى حتى 2 ثانوى.. كيف تشترك فى مبادرة أشبال مصر الرقمية؟

يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل مبادرة أشبال مصر الرقمية والتى متاح لطلاب من الصف الأول الإعدادى حتى الثاني الثانوي التقديم فيها، وهي مبادرة تابعة لوزارة الاتصالات حيث تعمل على تنمية مهاراتك وتبني مستقبلك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

كيف تشترك فى مبادرة أشبال مصر الرقمية؟

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وحسبما أعلنت وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أن "مبادرة أشبال مصر الرقمية" سوف تتعلم من خلالها المهارات التكنولوجية المتقدمة فى العديد من المجالات مثل:

- الروبوتات والأنظمة المدمجة.

- تطوير صفحات الويب.

- الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

- الشبكات والأمن السيبراني.

- الفنون الرقمية.

مزايا منحة مبادرة أشبال مصر الرقمية 2023



- توفير رحلة تعليمية كاملة على مدار العام تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات.

- نظام تدريبي متميز لا يعطل عن الدراسة (75% أونلاين و25% في مراكز التدريب في المحافظات).

- المشاركة في المسابقات التكنولوجية المحلية والدولية.

- شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهة المنفذة عن كل عام دراسي.

- جوائز عينية للمتفوقين كل عام.



«معلومات التسجيل للدفعة الثانية من المبادرة»

- كافة الشروط ومعايير القبول على الموقع الرسمي للمنحة https://deci.gov.eg/



- سجل الآن حتى 20 سبتمبر 2023.



_يمكن الاطلاع على كيفية التسجيل من خلال الرابط https://shorturl.at/ijpTX



_يمكن الاطلاع على فيديو خطوات التسجيل

https://www.youtube.com/watch?v=DW0ozOKCJKk&t=217s

وقد أعلنت وزارة الاتصالات مناشدة للطلاب قائلة لهم :سارع بالتسجيل واستفيد من هذه الفرصة المميزة لتطوير مهاراتك في عالم تكنولوجيا المعلومات و خليك جزء من أجيال مصر الرقمية المتميزين ولو انت في المرحلة الابتدائية انتظر تفاصيل مبادرة براعم مصر الرقمية عبر الرابط التالى:

https://www.facebook.com/DEMI.EGYPT



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