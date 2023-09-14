الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: دعم مبادرتي "براعم مصر" و"أشبال" الرقمية

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط دعمه الكامل لمبادرة "براعم مصر الرقمية" والتي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف تنمية القدرات التكنولوجية والشخصية لتلاميذ المدارس من الصف الرابع إلى الصف السادس في جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات على إعداد جيل متميز من النشء القادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

فتح باب التسجيل في النصف الثاني من شهر سبتمبر

 

وقال المحافظ، إنه وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالإعلان عن مبادرة "براعم مصر الرقمية" والتوعية بأهميتها بناءًا على توجيه رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نشر الوعي والتعريف بأهمية التحاق الفئات المستهدفة بالمبادرة وتولى مديرية التربية والتعليم تعميم موقع المبادرة الرسمى (www.demi.gov.eg) والذي يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بشروط وخطوات التسجيل للمبادرة.

كما تم تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مؤكدًا على تكثيف الجهود للإعلان عن المبادرة بالتنسيق مع كافة الجهات للتعريف بالمبادرة وحث الطلاب على الإشتراك والتسجيل بها وتكثيف حملات التوعية والنشر عن المبادرة على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة منحة مجانية تقدم للطلاب المتفوقين والذين سيتم اختيارهم طبقًا لشروط ومعايير قبول محددة ليبدأ أعدادهم على المهارات التكنولوجية الحديثة كجيل جديد على دراية عالية بالعلوم الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى برنامج تدريبي خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية ويتم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تلك المجالات وتستهدف المبادرة الطلاب من سن 9 إلى 11 عامًا بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والأزهرية والدولية في جميع محافظات الجمهورية.

ولفت إلى إنه سيتم فتح باب التسجيل للدفعة الأولى من هذه المبادرة من خلال الموقع الرسمي (www.demi.gov.eg) في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2023 ولمدة 10 أيام، اعتباراً من فتح باب التسجيل، مناشدًا جميع الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالمبادرة بالتسجيل على موقع المبادرة واستغلال تلك المبادرة في صقل خبراتهم وتأهيلهم لمواكبة التطور والتقدم التكنولوجي.

كما أوضح المحافظ، أن وزارة الاتصالات أعلنت عن الدفعة الثانية من مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، والتي تستهدف طلاب المدارس بكافة أنواعها من الصف الأول الاعداداي إلى الصف الثاني الثانوى من جميع المحافظات، وهي منحة مجانية تقدم للاطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية للمساهمة في رفع الوعي بأهمية التدريب على تكنولوجيا المعلومات لبناء مجتمع أفضل لشبابنا في المستقبل.

ولفت إلى تعميم المبادرة والإعلان عنها في كافة الجهات لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبنائنا الطلاب للاشتراك بها والتسجيل على الموقع الرسمي لمبادرة أشبال مصر الرقمية (www.deci.gov.eg)،  والذي يتضمن كافة التفاصيل الخاصة وشروط وخطوات التسجيل للمبادرة الدفعة الثانية (2023 / 2024) والتي سيكون التسجيل بها للاسبقية قبل اغلاق التسجيل لهذه الدفعة والتي من المقرر تدريبها في شهر أكتوبر 2023.

"براعم مصر الرقمية"
"براعم مصر الرقمية"
"براعم مصر الرقمية"
"براعم مصر الرقمية"
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط براعم مصر الرقمية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتلاميذ المدارس الصف الرابع الصف السادس

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