محافظ أسيوط يوافق على فتح 57 قاعة جديدة بالمدارس الرسمية

وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على فتح 57 قاعة جديدة ببعض المدارس الرسمية لغات والخاصة بمرحلة رياض الأطفال "kg1" بمختلف مراكز المحافظة للعام الدراسي (2023/ 2024)، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين وفقًا لتوصيات اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم، وطبقًا لقواعد القبول المنظمة، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وإيجاد الحلول العاجلة للأعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة، والنزول بسن القبول للأطفال بتلك المدارس، وذلك تنفيذًا لأهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وهويدا سيد الطماوي، مدير عام التعليم الخاص بالمديرية، وحنان أحمد ناجي، موجّه عام رياض الأطفال بالمديرية، وسلوى فوزي، مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية.

واستعرض المحافظ نتائج عمل اللجنة المشكلة من قيادات مديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية لحل مشكلة الإقبال الكبير على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة، ووضع حلول عاجلة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين بالمدارس مع وضع حلول جذرية للتغلب عليها مستقبلاً.

حلول عاجلة لاستيعاب الأطفال

وقال محافظ أسيوط إنه تم الموافقة على فتح 57 قاعة جديدة لا تنمو بروضات المدارس المتنوعة بالمحافظة، وتتضمن 40 قاعة بالمدارس الرسمية للغات و17 قاعة بالمدارس الخاصة لا تنمو، وذلك بزيادة عن عدد القاعات التي تم فتحها الأعوام الماضية لاستيعاب الطلاب الجدد، واستغلال الفراغات بالمدارس الرسمية والخاصة، وذلك بناءً على تقرير اللجنة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها.

وأكد المحافظ أنه تم وضع حلول عاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والرسمية، مع إمكانية فتح قاعات وفصول رياض أطفال جديدة واستغلال الفراغات بالمدارس الخاصة، وذلك بناءً على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية بعض مديري التعليم العام والتجريبي والخاص ورياض الأطفال وهيئة الأبنية التعليمية؛ لدراسة المقترحات ووضع الحلول العاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس "الخاصة والرسمية والمتميزة" وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها، والتي تمت معاينتها من قبل اللجنة المشكلة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم، لافتًا إلى أن مدينة أسيوط شهدت مؤخرًا إنشاء عدد من المدارس الرسمية للغات لاستيعاب الإقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس الرسمية (التجريبية) واللغات.

وأضاف أن إجمالي عدد المدارس التي تم إنشاؤها تحت إشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بالقرى الأكثر احتياجًا بلغ عددها 88 مدرسة ضمن مشروعات "حياة كريمة"، بإجمالي عدد 1227 فصلا دراسيا، بتكلفة 430.2 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط خلال 8 سنوات، شاملة مدارس "حياة كريمة"، 495 مدرسة، بإجمالي عدد فصول 7750 فصلا، وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه، مؤكداً أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول، وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط