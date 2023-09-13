الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسيوط تنفذ جلسات الإفصاح ومشاركة المعلومات لمشروعات الخطة الاستثمارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم مواصلة عقد جلسات الافصاح (مشاركة المعلومات) واشراك المواطنين بعدد 7 مراكز لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 وعرض خطة المراكز للعام 2023 / 2024، إضافة إلى المشروعات النهائية التي سيجرى تنفيذها ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" ويجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وتستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

◘ عقد جلسات الافصاح ومشاركة المعلومات بـ 7 مراكز

تم عقد عدة جلسات بمراكز القوصية والبدارى وساحل سليم وابنوب والفتح وصدفا وحي غرب وذلك بحضور يحيى زكريا مدير وحدة التنفيذ المحلية للبرنامج بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وعيون إبراهيم رئيس حي غرب واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد حسن رئيس مركز البدارى وأسامة سحيم رئيس مركز ساحل سليم وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز أبنوب وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز الفتح وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهم ومسئولي البيئة والمشاركة المجتمعية والتخطيط بالمراكز والأحياء وبمشاركة العشرات من المواطنين بالقرى والمراكز.

وأشار المحافظ إلى أن جلسات الافصاح التي تم تنفيذها بمراكز وأحياء المحافظة استهدفت اشراك المواطنين في وضع مشروعات الخطط الاستثمارية والاستماع إلى أرائهم فى تلك المشروعات التي تم وضعها وفقًا للاولويات واحتياجات المواطنين.

أضاف إلى إنه تم استعراض تقرير تأثير جائحة كورونا على الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاجراءات التي اتخذتها الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهتها والحد من أثارها ومخاطرها معلنًا دعمه الكامل لانشطة وفعاليات تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي والتي سيجري تنفيذها بالمحافظة.

أشار إلى أن المشروعات النهائية التي سيجرى تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تتم وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" ويجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه.

وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة ووتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط ) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه.

يأتي ذلك إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة ،لافتًا إلى التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموي متكامل.

أوضح يحيى زكريا أن جلسات الافصاح تستهدف عرض البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروعات التى سيجرى تنفيذها ، على المواطنين بما يتفق مع أحكام اتفاقية قرض البنك الدولى ودليل التشغيل ووفقاً لما سيتم تقييمه والتحقق منه خلال تقييم الأداء المتوقع في أكتوبر المقبل، فضلاً عن الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين لتلافى كافة الملاحظات وتحقيق التنفيذ الجيد للمشروعات.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عقد جلسات الافصاح مشاركة المعلومات إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية مجمعات تجارية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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