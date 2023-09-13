محافظ أسيوط يلتقى برلمان طلائع الشباب ويشركهم فى زيارة المشروعات القومية

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لقاء حواريًا موسعًا بديوان عام المحافظة، مع أعضاء برلمان طلائع شباب المحافظة وممثلي أعضاء الكيانات الشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، ضمن اللقاءات والجلسات الحوارية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة تحت عنوان "الجمهورية الجديدة- حياة كريمة"، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعلي سيد، وكيل وزارة العمل، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأب عاموس بسطا نائبًا عن الأنبا يوأنس مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس، والدكتور أحمد سيد، وكيل مديرية الصحة، وعادل فؤاد، وأحمد سويفي، وكيلي مديرية الشباب والرياضة، والمهندس صابر عبدالرءوف مدير عام تنفيذ المشروعات بجهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ويسري سند مدير إدارة المواقف ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بمبادرة حياة كريمة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة وأعضاء الهيئة البرلمانية لبرلمان طلائع شباب المحافظة وبعض أعضاء فريق مراكز شباب مصر.

محافظ أسيوط يستهل لقاءه بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الإعصار بليبيا والمغرب

بدأ اللقاء الحواري بالسلام الوطني وردد الحضور النشيد الوطني تعميقًا لقيم الولاء والانتماء ثم الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الأعصار بدولتي ليبيا والمغرب والضحايا المصريين في الإعصار، ثم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي والمشروعات القومية والتنموية التي يجري تنفيذها بالمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير الريف المصر، ثم كلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة والتي رحب فيها بكافة الحضور، موجهًا الشكر للمحافظ على دعمه الكامل وحضوره اللقاءات الشبابية والحوارية مع الكيانات الشبابية بالمحافظة وتلبيته لطلباتهم وإيجاد الحلول العاجلة للشكاوى والمشكلات التي يتم طرحها خلال اللقاءات وتكريمه المتميزين منهم في كافة الأنشطة.

وتم خلال اللقاء الاستماع إلى آراء الشباب والتي تضمنت محاور رئيسية مهمة حول التوعية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأثرها المجتمعي والمعيشي على المواطن المصري ومناقشة المقترحات والقضايا المتعلقة بملف تمكين الشباب الذي توليه القيادة السياسية أولوية كبيرة، بجانب مناقشة أركان وأهداف الجمهورية الجديدة والدور المحوري للمرأة المصرية في الحياة السياسية، وكذلك التعرف على أفكار الشباب وزيادة الترابط فيما بينهم وتعزيز قيم الانتماء للوطن والمسئولية المجتمعية وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق وضبطها.

واستعرض محافظ أسيوط أهم المشروعات التنموية التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة في كافة القطاعات، وبخاصة المشروعات التنموية والخدمية التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وخاصة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي يجري خلال مرحلته الحالية تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه، ويجري تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية النموذجية ووحدات الإطفاء والمواقف النموذجية بقرى حياة كريمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها بناءً على البروتوكول الذي تم توقيعه مع الأبنية التعليمية للإشراف على تنفيذ 14 مشروعا تم تنفيذها بالمرحلة الأولى من مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية ونقاط الأطفاء، حيث تم استلام عدد 5 مواقف نموذجية لسيارات الأجرة و5 أسواق حضارية و4 نقاط إطفاء بإجمالي 14 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 74 مليونا و793 ألف جنيه، في إطار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا وجار تشغيلهم فعليًا لتصبح ملموسة على أرض الواقع وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشروعات للمواطنين لافتًا إلى أنه جار العمل بعدد 2000 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه حتى الآن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، منها أكثر من 150 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 15 مليار جنيه، منها 9 محطات معالجة موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، فضلًا عن مجمعات خدمة المواطنين التي تم تشغيل 5 منها والمجمعات الزراعية ومراكز تنمية الأسرة ومشروعات "سكن كريم" ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات الطرق ولأول مرة مراكز التأهيل الاجتماعي وتنمية الأسرة.

محافظ أسيوط يلتقي برلمان طلائع الشباب

محافظ أسيوط يلتقي برلمان طلائع الشباب

محافظ أسيوط يلتقي برلمان طلائع الشباب

محافظ أسيوط يلتقي برلمان طلائع الشباب

محافظ أسيوط يلتقي برلمان طلائع الشباب

محافظ أسيوط يلتقي برلمان طلائع الشباب

محافظ أسيوط يلتقي برلمان طلائع الشباب

محافظ أسيوط يلتقي برلمان طلائع الشباب

محافظ أسيوط يلتقي برلمان طلائع الشباب

محافظ أسيوط يلتقي برلمان طلائع الشباب