الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسيوط: زيارات ميدانية لتقييم المشروعات الخضراء الذكية

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تطبيق زيارات ميدانية للجنة تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بقرى ومراكز المحافظة لمعاينتها على الطبيعة، بالإضافة إلى استمرار عقد مقابلات مع أصحاب المشروعات، لاختيار أفضل 18 مشروعا على مستوى المحافظة في الست فئات.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وتضمنت لجة التقييم تامر رفقي وعمرو نبيل ممثلا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة، والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وعبدالباقي سيد وهاجر محمد كمال، عضوا اللجنة التنفيذية، ومحمد جابر ممثل وزارة الاتصالات.


محافظ أسيوط: توجيه لجنة تقييم المشروعات بالمحافظة للنزول الميدانى لمعاينة المشروعات


وقال محافظ أسيوط إنه تم توجيه لجنة تقييم المشروعات بالمحافظة للنزول الميداني لمعاينة المشروعات على الطبيعة لتسهيل عملية التقييم واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل المحافظة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى متابعته المستمرة وحضوره فعاليات عملية التقييم التي تتم بنزاهة عالية وفقًا لاشتراطات ومعايير التقييم التي حددتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن عدد المشروعات التي تقدمت من المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ 211 مشروعا منها 60 مشروعا مكتملا لمختلف الفئات الست للمبادرة، وتخضع لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي تستمر حتى 21 سبتمبر 2023 بعد غلق باب التقدم للمشروعات لتبدأ المرحلة الحالية، وهي مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة، لافتًا إلى أن الإحصائيات النهائية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى الاهتمام والوعي بها لدى المواطنين من مختلف الفئات المستهدفة.

وأشار إلى إنه تم عقد العديد من اللقاءات والندوات للتعريف بأهداف المبادرة وآليات العمل بها، وحث المواطنين بمختلف الفئات للمشاركة في فعاليات المبادرة والتقدم بمشروعات وذلك لاختيار المشروعات الفائزة والمشاركة في مؤتمر المناخ cop 28، حيث تم رصد جوائز مادية للمشروعات الفائزة تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 750 ألف جنيه.

كما أوضح المحافظ أن فعاليات التقييم ستسفر عن اختيار 18 مشروعا على مستوى المحافظة تمثل 6 فئات هي"المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات، والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، على أن يتم التصفيات لاختيار أفضل المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست بحيث يتم توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الواعدة والمبتكرة التي ستمثل في مؤتمر نوفمبر القادم، بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك ستمثل في المؤتمر الدولي للمناخ في COP28 والمقرر عقده بدولة الإمارات.

وأشار مقرر اللجنة التنفيذية بالمحافظة إلى أن لجنة تقييم المشروعات استهدفت زيارة بعض المشروعات التي تم تنفيذها أو تنفيذ إحدى مراحلها على الطبيعة ومنها مشروع زراعة أسطح المنازل ومشروعات الاستزراع السمكي المستدام وإنتاج الغذاء بجامعة الأزهر، مؤكدا استمرار الزيارات الميدانية عقب عقد اللقاءات والمقابلات مع أصحاب تلك المشروعات واستيفاء عناصر التقييم المختلفة حتى يتسنى للجنة اختيار أفضل المشروعات.

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحقيق التنمية المستدامة محافظ أسيوط رؤية مصر 2030 حياة كريمه مجلس الوزراء

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