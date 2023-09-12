محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكريم أعضاء الفريق المشارك في فعاليات مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة، وهي مشروع قومي يهدف إلى نشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي.

والذي يجري تنفيذها بدعم من البنك الأهلي المصري وبالشراكة مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء الذى أقيم بديوان عام المحافظة وبحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشباب المشارك في المبادرة.



المبادرة تستهدف تنفيذ11 قيمة والتوعية بها من خلال فعاليات وأنشطة وبرامج



بدأ اللقاء بالسلام الوطني وسط ترديد الحضور والشباب للنشيد الوطني تعميقًا لقيم الولاء والانتماء، ثم كلمة ترحيب من إسراء عبدالناصر، منسق مبادرة قيم وحياة بالمحافظة، ثم كلمة عمرو هاشم، مسؤول مؤسسة أجيال، والتي وجه خلالها الشكر للوزير المحافظ وكافة الأجهزة التنفيذية الشريكة بالمحافظة لدورها في انجاح فعاليات وأنشطة المبادرة بالمحافظة، لافتًا إلى أن المرحلة الخامسة من المبادرة تستهدف 11 قيمة يجري تنفيذها والتوعية بها من خلال مجموعة فعاليات وأنشطة وبرامج تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظات، ومنها مبادرة "الحضارة والبيئة" والتي تهدف إلى توعية الشباب والمجتمع بأهمية الحفاظ على الحضارة المصرية والتراث الثقافي وتسليط الضوء على مكانة مصر كواحدة من أعرق الحضارات في العالم وإبراز أهمية الحفاظ على المعالم والآثار التاريخية وربط الحضارة المصرية بالقيم المجتمعية الأساسية مثل الاحترام والتسامح والمسئولية الاجتماعية وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الحفاظ على التراث الثقافي للبلاد وتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الممارسات البيئية المستدامة، من خلال تنظيم حملات توعوية في المدن والقرى والمناطق الريفية بالإضافة إلى عرض أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث بمختلف أنواعه.

وأشاد محافظ أسيوط بدور الشباب في المبادرات التنموية والتوعوية التي يجري تنفيذها بالمحافظة وبمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية وتسليط الضوء على النماذج الايجابية منهم لافتًا إلى أهمية مبادرة قيم وحياة وأنشطتها المختلفة التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة على مدار سنوات وتستهدف رفع الوعي ونشر القيم بين جميع الشباب وأفراد المجتمع واكسابهم الخبرات المختلفة وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لفريق عمل المبادرة والشباب المتطوع المشارك فيها وتسخير كافة الامكانات لمساعدتهم في خدمة المجتمع.

كما استعرضت منسق المبادرة بالمحافظة فيلم تسجيلي عن أنشطة وفعاليات مبادرة قيم وحياة بقرى ومراكز المحافظة وتم الاستماع إلى بعض آراء الشباب وتجاربهم في المبادرة.

وأكد الكاتب الصحفي محمد نبيل تقديمه كافة الدعم والمشاركة في فعاليات مبادرة قيم وحياة وفتح كافة قصور الثقافة والمكتبات لصقل خبرات الشباب وتنمية مواهبهم وتنفيذ برامج التوعية، مؤكدا أهمية المبادرات التنموية والتوعوية التي تم ويجرى تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتًا إلى أهمية تعميق قيم حب الوطن والانتماء في نفوس الشباب.

كما وجه محمد فراج الشكر للمحافظ وكافة الشباب المشارك في المبادرة لتميزهم خلال تنفيذ فعاليات المبادرة وبرامجها الميدانية معلنًا تقديم كافة الدعم لانجاح فعاليات المبادرة، تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

وفي نهاية اللقاء، تم إهداء درع المبادرة للوزير المحافظ تقديرًا لجهوده ودعمه للمبادرة كما تم تكريم الشباب المتطوع المشارك في المبادرة وتسليمهم شهادات التقدير كما تم تكريم أعضاء الجهاز التنفيذي المشارك والداعم للمبادرة وأنشطتها على مدار مراحلها المختلفة وهم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد شتات وفتحي صلاح ونفيسة عبدالسلام ومحمود فوزي.

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