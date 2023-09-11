جامعة أسيوط تطلق ورشة عمل حول "أساسيات البحث العلمي"

نظمت جامعة أسيوط، ورشة عمل حول "أساسيات البحث العلمي في صعيد مصر"، خلال يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، والتي أقيمت فعالياتها بقاعة المؤتمرات بالمستشفى الجامعي الرئيسي؛ لمناقشة سبل تطوير البحث العلمي في صعيد مصر، وآليات النشر في الدوريات العلمية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الورشة تستهدف تعزيز ورفع كفاءة البحث العلمي لدى شباب الأطباء

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط إن ورشة العمل استهدفت تعزيز، ورفع كفاءة البحث العلمي لدى شباب الأطباء، وتحسين جودة النشر العلمي في كبري المجلات، والدوريات المصنفة دولياً، من خلال (٨) محاضرات مهمة امتدت على مدار يومين، مشيرا إلى أن ورشة العمل تضمنت موضوعات عدة من بينها التحديات التي تواجه الباحث في النشر العلمي، وكيفية التغلب عليها، وكيفية اختيار المجلة العلمية، ومعرفة تصنيفها.

يأتي انعقاد الورشة على هامش فعاليات المؤتمر العلمي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري، والمقرر انعقاده خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢١ من سبتمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد زين وكيل مديرية الصحة بأسيوط، والدكتور محمد اليماني رئيس قسم أمراض الباطنة بكلية الطب بالجامعة، والدكتور علاء الدين عبد المنعم مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتورة منال عز أستاذ أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء ورئيس المؤتمر، والدكتور نصحي زكي يوسف استشاري أمراض القلب والسكر ورئيس الجمعية المصرية للقلب والسكري ورئيس المؤتمر ، والدكتورة سهير قاسم أستاذ طب الحالات الحرجة ومنسق الورشة.

وأشار الدكتور محمود عبد العليم في كلمته، خلال افتتاح الورشة، إلى ضرورة وضع البحث العلمي في إطاره الفني ، والقانوني الصحيح، خاصة بعد صدور قانون ٢٠١٤ لعام ٢٠٢٠م من قِبل رئيس الجمهورية؛ لتنظيم عملية البحث العلمي، والذي تصل عقوباته إلي الحبس لمدة عشر سنوات ، وغرامة مالية قد تصل إلي مليون جنيه ، لافتاً إلى مراعاة ستة معايير أساسية في إعداد البحث العلمي، وهي: تسجيل بروتوكول البحث في قواعد البحث العلمي الخاصة بالنشر، واستيفاء كافة الإجراءات الإدارية، والتي تشمل: الحصول علي موافقة مجلس القسم، ولجنة الدراسات العليا، ومجلس الكلية، إلى جانب ضرورة الحصول على موافقة اللجنة الأخلاقية بالكلية، والتأكيد علي التزام الباحث بالمعايير الأخلاقية المتعلقة بحقوق المريض، واحترام خصوصياته، بالإضافة إلى مراعاة التنوع في اختيار عينات الدراسة، وإعداد قائمة بكافة المشاركين في البحث العلمي.

وحاضر خلال الورشة، الدكتور هلال فؤاد حتة أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الطب والحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في البحث العلمي، والدكتور مدحت العربي أستاذ الصحة العامة والسكري، والدكتور طارق العريني أستاذ الصحة العامة والسمنة والسكري بجامعة المنيا، وسكرتير عام الجمعية المصرية للقلب والسكري.

وألقي الدكتور هلال فؤاد حتة محاضرات مهمة؛ تناول خلالها: التحديات التي تواجه الباحث في النشر العلمي، وكيفية التغلب عليها، وكيفية اختيار المجلة العلمية، ومعرفة تصنيفها، وتجنب المجلات غير الموثوقة، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في الأبحاث الطبية من حيث المساعدة في التشخيص، ووصف العلاج، واختيار موضوع البحث العلمي، والمراجعة اللغوية، وتقليل نسب الاقتباس، إلى جانب معايير وتحديات النزاهة البحثية، ودورها في الارتقاء بالتصنيف العلمي للجامعة، وخطوات إرسال البحث العلمي للمجلة العلمية.

كما تناول الدكتور مدحت العربي، طرق ومناهج البحث، والأسس الإحصائية الواجب اتباعها، وكيفية كتابة بحث علمي متميز، وتجنب الأخطاء في الكتابة، واستعرض الدكتور طارق العريني أسباب رفض الورقة البحثية، وطرق الرد على المحكمين ؛ لتجنب رفض البحث العلمي.