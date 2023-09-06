الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يزور مركز رعاية الطلاب ذوى الهمم ويشهد عرضًا فنيًا للكورال

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، مركز رعاية طلاب ذوي الإعاقة بالجامعة؛ لرفع الروح المعنوية لأبطال "قادرون باختلاف"، وأيضا مسئولي ومدربي المركز.

رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكان فى استقبالهما الدكتور محمد حسين موسى مدير المركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأعضاء فريق الكورال.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام جامعة أسيوط بطلابها من ذوي القدرات الخاصة، وتقديم الدعم، والرعاية والاهتمام لهم؛ لما لديهم من القدرة، والإرادة، والتحدي على الإنتاج، والعمل، وفي إطار اهتمام الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذه الفئة، وأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ومن حقهم الحصول على الدعم، والرعاية الكاملة في شتى المجالات.

وأثناء الزيارة، شهد الدكتور أحمد المنشاوي، البروفات، والتدريبات على الفقرات الغنائية الخاصة بفريق كورال المركز؛ في إطار استعداداتهم؛ للمشاركة فى عدد من الفعاليات الوطنية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بالمواهب الفنية، والأداء الرائع لفريق كورال المركز، والذي يعد أول فريق كورال غنائي من طلاب ذوي الهمم على مستوى الجامعات المصرية، معرباً عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة والمتعلقة برعاية، وتمكين أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة؛ أصحاب الهمم، والعزيمة، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهدًا في رعاية ذوي القدرات الخاصة، وتقديم كل أوجه الدعم، والرعاية، والتشجيع؛ ليحتفظوا بتفوقهم، وتميزهم،؛لأنهم يقدمون للشباب نموذجا؛ يؤكد أن الإعاقة أيًا ما تكون لا تمثل عقبة أمام إرادة الإنسان؛ للتفوق، والتميز.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبدالمولى، بالدور المتميز لمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة في تسهيل حصول الطلاب على مختلف الخدمات الجامعية، بالإضافة لتنظيم الكثير من الأنشطة، والفعاليات المهمة التى تسهم في تكوين شخصيات الطلاب، ومساعدتهم على إنجاز مسيرتهم التعليمية، وتدريبهم على أساليب التواصل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص للاشتراك في مختلف الأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى التأهيل النفسي، والأكاديمي، والتربوي لهم؛ بشأن تسهيل المهمة على أولياء أمورهم في رعايتهم.

وأوضح الدكتور محمد حسين موسى، أن فريق كورال المركز تم تكوينه خلال  العام  الجامعي 2022 /2023، ويعد فريداً من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، ويضم 20 طالبًا وطالبة من المتميزين من مختلف كليات الجامعة، ويشارك باستمرار في الكثير من الفعاليات، والمحافل، والمسابقات في مختلف أنواع الفنون؛ سواء المنظمة من قبل وزارة الشباب والرياضة "إبداع"، أو المواهب الذاتية المنظمة من قبل قصور الثقافة، مشيرًا إلى أنه يتم تدريب الفريق 3 مرات أسبوعياً؛ بواقع 3 ساعات يومياً.

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الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط رعاية طلاب ذوي الإعاقة قادرون باختلاف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب

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