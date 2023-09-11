جامعة أسيوط تطلق برنامج "الطالب المنتج" للتحفيز على العمل والإنتاج

نظمت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، ورشة عمل عن الحرف اليدوية ( فن المكرمية - فن صناعة الإكسسوارات ) صباح اليوم، بمقر الوحدة؛ لدعم الطلاب الموهوبين والمنتجين.

رئيس جامعة أسيوط: الجامعة تدعم البرامج التدريبية للطلاب الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تدعم البرامج التدريبية للطلاب الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية، أثناء فترة دراستهم بالجامعة، وذلك في إطار مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي. حيث تستهدف المبادرة تدريب طلاب الجامعة خلال العطلة الصيفية من شهر أغسطس وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وتم تنفيذ دورات تدريبية في مجال الحرف التراثية واليدوية.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في كافة المبادرات الوطنية، ومن بينها مبادرة "الطالب المنتج" التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية منذ الصغر. مضيفًا أن المبادرة تهدف إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.

حضر أعمال الورشة الدكتور أحمد محمود المنصوري، منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وحاضر في الورشة الدكتورة هاجر أحمد حامد، مدرس الملابس والنسيج بكلية التربية النوعية، والأستاذة نشوي حمدي، مسؤولة الأنشطة التوعوية لوحدة التضامن الإجتماعي، والأستاذة مورة محمد مسؤولة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، فضلاً عن مشاركة ١٠ طالبات من مختلف الكليات بالجامعة في الورشة.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف دعم وزارة التضامن الاجتماعي للطلاب، أصحاب الأفكار الخلاقة والمهارات الحرفية، الذين يسعون نحو تنفيذ مشاريع صغيرة، بهدف العمل والإنتاج، من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، مع إمكانية دعمهم مادياً بمبالغ تصل إلى 10 آلاف جنيه لأي طالب يقدم دراسة جدوى للمشروع، لتساعدهم على تنفيذ مشروعاتهم الخاصة.

جامعة أسيوط تطلق برنامج "الطالب المنتج

جامعة أسيوط تطلق برنامج "الطالب المنتج

جامعة أسيوط تطلق برنامج "الطالب المنتج

جامعة أسيوط تطلق برنامج "الطالب المنتج

جامعة أسيوط تطلق برنامج "الطالب المنتج