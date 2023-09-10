الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط: بدء الكشف لطلاب جامعة أسيوط وفق كل كلية

الكشف الطبي لطلاب
الكشف الطبي لطلاب جامعة أسيوط

أعلن د.أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة، والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023.

وشهدت جامعة أسيوط، الأحد، بدء أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة، والملتحقين بكلية الطب البشرى للعام الجامعي 2023/ 2024 وفقاً للجدول الزمني المحدد لكل كلية، وذلك بمجمع صالات الامتحانات بالحرم الجامعي، ومن المقرر أن يستمر الكشف الطبى لباقى الكليات حتى 11 من أكتوبر المقبل.

جامعة أسيوط: ملف صحي لكل طالب مستجد لمتابعة حالته طوال فترة دراسته

وأكد المنشاوي أن الكشف الطبي يعد من الخطوات المهمة لاستكمال إجراءات التحاق الطلاب بكلياتهم ومعاهدهم المختلفة، وذلك لإعداد ملف صحي لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال مدة  الدراسة بالجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة اتخذت عدداً من الإجراءات التي تيسر على الطلاب إجراءات الكشف الطبي، تضمنت تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات؛ لتجنب الزحام، وتوفير أماكن؛ لاستراحة الطلاب وأولياء أمورهم، وتوفير أطقم طبية متميزة، كما تم تخصيص غرفة كشف متخصصة للطلاب ذوى القدرات الخاصة تيسيراً عليهم، لضمان سير أعمال الكشف الطبي بسهولة ويسر لجميع الطلاب.

من جهته، قام د.أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بعمل جولة تفقدية لمتابعة أعمال الكشف الطبى للطلاب الجدد في يومه الأول المخصص للملتحقين بكلية الطب، بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة بثينة الفاتح مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور رضا محمد أبوالفتوح مدير إدارة الطب الوقائى العلاجى، والدكتورة مروة شريت مدير إدارة طب الفم والأسنان، مشيدًا بدور طلاب أسرة "طلاب من أجل مصر" وباقي الأسر بالكلية، لما يبذلونه من جهد فى إرشاد الطلاب الجدد، وتيسير إجراءات الكشف الطبى عليهم.

IMG-20230910-WA0072
IMG-20230910-WA0072
IMG-20230910-WA0076
IMG-20230910-WA0076
IMG-20230910-WA0077
IMG-20230910-WA0077
IMG-20230910-WA0078
IMG-20230910-WA0078
IMG-20230910-WA0071
IMG-20230910-WA0071
IMG-20230910-WA0074
IMG-20230910-WA0074
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط لإجراء الكشف الطبي الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة الملتحقين بكلية الطب البشرى طلاب ذوى القدرات الخاصة

مواد متعلقة

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية بمركز ساحل سليم

محافظ أسيوط يتابع جهود مركزى البدارى وديروط فى تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة"

الأكثر قراءة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

الآلاف ينضمون لحملة حزب المصريين الأحرار «السيسى رئيسًا» من أعمار ومحافظات مختلفة

الجائزة 100 ألف جنيه.. حل مسابقة الفنان أحمد العوضى

الأهالى يستغيثون.. مخلف خطر يتسبب فى وفاة شخصين واختناق 14 آخرين ونفوق 3 مواشى بالغربية

تكليف عاجل من "الوطنية للانتخابات" بشأن الاستحقاق الرئاسى

عاد إلى مصر.. تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان محمد ثروت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل