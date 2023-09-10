جامعة أسيوط: بدء الكشف لطلاب جامعة أسيوط وفق كل كلية

أعلن د.أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة، والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023.

وشهدت جامعة أسيوط، الأحد، بدء أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة، والملتحقين بكلية الطب البشرى للعام الجامعي 2023/ 2024 وفقاً للجدول الزمني المحدد لكل كلية، وذلك بمجمع صالات الامتحانات بالحرم الجامعي، ومن المقرر أن يستمر الكشف الطبى لباقى الكليات حتى 11 من أكتوبر المقبل.

جامعة أسيوط: ملف صحي لكل طالب مستجد لمتابعة حالته طوال فترة دراسته

وأكد المنشاوي أن الكشف الطبي يعد من الخطوات المهمة لاستكمال إجراءات التحاق الطلاب بكلياتهم ومعاهدهم المختلفة، وذلك لإعداد ملف صحي لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال مدة الدراسة بالجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة اتخذت عدداً من الإجراءات التي تيسر على الطلاب إجراءات الكشف الطبي، تضمنت تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات؛ لتجنب الزحام، وتوفير أماكن؛ لاستراحة الطلاب وأولياء أمورهم، وتوفير أطقم طبية متميزة، كما تم تخصيص غرفة كشف متخصصة للطلاب ذوى القدرات الخاصة تيسيراً عليهم، لضمان سير أعمال الكشف الطبي بسهولة ويسر لجميع الطلاب.

من جهته، قام د.أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بعمل جولة تفقدية لمتابعة أعمال الكشف الطبى للطلاب الجدد في يومه الأول المخصص للملتحقين بكلية الطب، بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة بثينة الفاتح مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور رضا محمد أبوالفتوح مدير إدارة الطب الوقائى العلاجى، والدكتورة مروة شريت مدير إدارة طب الفم والأسنان، مشيدًا بدور طلاب أسرة "طلاب من أجل مصر" وباقي الأسر بالكلية، لما يبذلونه من جهد فى إرشاد الطلاب الجدد، وتيسير إجراءات الكشف الطبى عليهم.

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