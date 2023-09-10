نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية بمركز ساحل سليم

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، دعم الجامعة غير المحدود لكلية الزراعة؛ لتنفيذ المشروعات العلمية المتميزة التي تخدم الأهداف القومية، والمشروعات التنموية، وتطوير العملية التعليمية، والبحثية، والمعملية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، إن كلية الزراعة تمتلك مشروعات خدمية في مختلف المجالات الزراعية، والتي تُعد من أهمها مزرعة الغريب، والمزرعة الإرشادية بمركز ساحل سليم، حيث تبلغ مساحة مزرعة الغريب أكثر من 200 فدان، والمزرعة الإرشادية حوالي ١٨٠ فدانًا، مشيرًا إلى أهمية تلك المزارع في إثراء الحركة التعليمية، والبحثية داخل الكلية؛ لإجراء الدراسات العلمية اللازمة والمختصة بزيادة الإنتاج، وتهجين السلالات، وكذلك المتعلقة بالأمراض والفيروسات، التي يمكن أن تصيب الطيور، والنباتات، وهو ما يمثل أحد المجالات العلمية المهمة التي يمكن أن تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، مما يزيد في الدخل القومي.

وفي هذا الإطار، قام الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صباح اليوم، بجولة تفقدية لمزرعة الغريب، والمزرعة الإرشادية بمركز ساحل سليم، والتي رافقه خلالها كل من الدكتور عادل محمود، عميد كلية الزراعة، والدكتور جلال عبدالفتاح الصغير، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور باهي راغب بخيت، المشرف العلمي على مزرعة الغريب، فضلًا عن لفيف من العمال، والعاملين بالمزرعة.

متابعة أعمال استصلاح وتطوير مزرعتيّ الغريب والإرشادية

وصرَّح الدكتور محمود عبد العليم إن الزيارة جاءت في إطار متابعة أعمال استصلاح ، وتطوير مزرعتي الغريب، والإرشادية، وإعادة استغلال مساحاتهم، وتطوير أعمال الري، والزراعة الحقلية بها، والتي تقوم بإنتاج كميات هائلة من محاصيل الخضر، والفاكهة، والقمح، والبرسيم، إلى جانب البلح، والأسماك بمختلف أنواعها ؛ وذلك لتعظيم الإفادة منها، واستغلال هذه المزارع الاستغلال الأمثل؛ وفقًا للأساليب العلمية الحديثة؛ بما يحقق النفع المرجو منهم، وبالاستعانة بالخبرات العلمية؛ لتصبح مزارع نموذجية.

وخلال الزيارة، وجَّه الدكتور محمود عبدالعليم؛ بضرورة إنشاء سور بالمزرعة على الجهتين الغربية والقبلية ؛ لحماية الموارد الطبيعية بها ، مع التشديد على ضرورة تكثيف العمل، واستغلال مساحات الأراضي المتاحة، وتخصيصها للزراعة العضوية مثل: (النباتات العطرية، والخضراوات، والقمح).

وأضاف الدكتور عادل محمود، عميد الكلية، أن مزرعة الغريب؛ تبلغ مساحتها 200 فدان، تضم: مزرعة سمكية، وأراضي مزروعة بأنواع مختلفة من الفاكهة، والنخيل، والمزرعة الإرشادية ١٨٠ فدانًا، يتم الري فيها بين الرش والتنقيط، مضيفًا أن الزيارة تضمنت تفقد المزرعة السمكية، والتي تستخدم لأغراض بحثية إلى جانب إنتاجها للسمك البلطي، واحتوائها على عدد من الطيور الداجنة من البط، والأسماك، وتفقد المزرعة الإرشادية، ومحطة التجارب، والبحوث الزراعية للأراضي الرملية بالغريب.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية