الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية بمركز ساحل سليم

نائب رئيس جامعة أسيوط
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، دعم الجامعة غير المحدود لكلية الزراعة؛ لتنفيذ المشروعات العلمية المتميزة التي تخدم الأهداف القومية، والمشروعات التنموية، وتطوير العملية التعليمية، والبحثية، والمعملية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، إن كلية الزراعة تمتلك مشروعات خدمية في مختلف المجالات الزراعية، والتي تُعد من أهمها مزرعة الغريب، والمزرعة الإرشادية بمركز ساحل سليم، حيث تبلغ مساحة مزرعة الغريب أكثر من 200 فدان، والمزرعة الإرشادية حوالي ١٨٠ فدانًا، مشيرًا إلى أهمية تلك المزارع في إثراء الحركة التعليمية، والبحثية داخل الكلية؛ لإجراء الدراسات العلمية اللازمة والمختصة بزيادة الإنتاج، وتهجين السلالات، وكذلك المتعلقة بالأمراض والفيروسات، التي يمكن أن تصيب الطيور، والنباتات، وهو ما يمثل أحد المجالات العلمية المهمة التي يمكن أن تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، مما يزيد في الدخل القومي.

وفي هذا الإطار، قام الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صباح اليوم، بجولة تفقدية لمزرعة الغريب، والمزرعة الإرشادية بمركز ساحل سليم، والتي رافقه خلالها كل من الدكتور عادل محمود، عميد كلية الزراعة، والدكتور جلال عبدالفتاح الصغير، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور باهي راغب بخيت، المشرف العلمي على مزرعة الغريب، فضلًا عن لفيف من العمال، والعاملين بالمزرعة.

متابعة أعمال استصلاح وتطوير مزرعتيّ الغريب والإرشادية

وصرَّح الدكتور محمود عبد العليم إن الزيارة جاءت  في إطار متابعة أعمال استصلاح ، وتطوير مزرعتي الغريب، والإرشادية،  وإعادة استغلال مساحاتهم، وتطوير أعمال الري، والزراعة الحقلية بها، والتي تقوم بإنتاج كميات هائلة من محاصيل الخضر، والفاكهة، والقمح، والبرسيم، إلى جانب البلح، والأسماك بمختلف أنواعها ؛ وذلك لتعظيم الإفادة منها، واستغلال هذه المزارع الاستغلال الأمثل؛ وفقًا للأساليب العلمية الحديثة؛ بما يحقق النفع المرجو منهم، وبالاستعانة بالخبرات العلمية؛ لتصبح مزارع نموذجية.

وخلال الزيارة، وجَّه الدكتور محمود عبدالعليم؛ بضرورة إنشاء سور بالمزرعة على الجهتين الغربية والقبلية ؛ لحماية الموارد الطبيعية بها ، مع التشديد على ضرورة تكثيف العمل، واستغلال مساحات الأراضي المتاحة، وتخصيصها للزراعة العضوية مثل: (النباتات العطرية، والخضراوات، والقمح).

وأضاف الدكتور عادل محمود، عميد الكلية، أن مزرعة الغريب؛ تبلغ مساحتها 200 فدان، تضم: مزرعة سمكية، وأراضي مزروعة بأنواع مختلفة من الفاكهة، والنخيل، والمزرعة الإرشادية ١٨٠ فدانًا، يتم الري فيها بين الرش والتنقيط، مضيفًا أن الزيارة تضمنت تفقد المزرعة السمكية، والتي تستخدم لأغراض بحثية إلى جانب إنتاجها للسمك البلطي، واحتوائها على عدد من الطيور الداجنة من البط، والأسماك، وتفقد المزرعة الإرشادية، ومحطة التجارب، والبحوث الزراعية للأراضي الرملية بالغريب.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعتيِّ الغريب والإرشادية
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط كلية الزراعة مزرعة الغريب المزرعة الإرشادية مركز ساحل سليم الدكتور محمود عبد العليم شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتابع جهود مركزى البدارى وديروط فى تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة"

محافظ أسيوط ومدير مدرسة النيل المصرية الدولية يناقشان استعدادات العام الدراسى

الأكثر قراءة

تكليف عاجل من "الوطنية للانتخابات" بشأن الاستحقاق الرئاسى

بالزغاريد.. وصول اللواء أحمد سليمان إلى مقر نادى الزمالك (فيديو)

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" قوة العاصفة "دانيال".. وكيف أثرت على اليونان وليبيا

مستقبل وطن بقنا يطلق أسطول المنافذ المتنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة

12 مصابًا في حادثيِّ سير بالقاهرة الجديدة وأسيوط

وكيل "صحة مطروح" يتابع إنطلاق حملة حقك تنظمي ويوجه بتكثيف الندوات التثقيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل