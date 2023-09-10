محافظ أسيوط يتابع جهود مركزى البدارى وديروط فى تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة"

كشف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، في ضوء جهود الدولة المكثفة لمواجهة التغيرات المناخية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لأعمال زيادة المساحات الخضراء بجميع محافظات الجمهورية وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

اللواء عصام سعد: زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة أمام المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة في تنفيذ أعمال المبادرة من زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة أمام المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة، وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، والميادين، فضلاً عن تشجير مداخل القرى والمدن.

وأكد استمرار المرور الميداني من قبل اللجان المختصة لمتابعة زراعة الأشجار، والتأكد من انتظام منظومة العمل، وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة، مشددًا على المتابعة الدورية لخطة رى تلك الأشجار والاعتناء بها لإضفاء مظهر جمالي وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفس جمالي للمواطنين.

وأشار إلى تسخير كافة الإمكانات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة التي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، مناشداً المواطنين التكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة تحقيقاً للصالح العام.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس المركز، بأعمال تشجير وزراعة لبعض الأشجار المثمرة بمعرفة قسم المشتل الزراعي بمجلس ومدينة البداري، بمشاركة رضا خلف نائب رئيس المركز، وعلاء عبدالرحمن عيسى مدير شئون البيئة بالمجلس، وذلك على جانبي الطريق السريع بقرية العقال القبلي، ضمن مبادرة زراعة "100 مليون شجرة"، وجارٍ الاستكمال في باقي الوحدات المحلية والطرق والمحاور.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، بقيادة محمود نجار رئيس المركز، أعمال زراعة أشجار مثمرة بقرية الحوطا الشرقية، بمشاركة خلف عابد رئيس قرية الحوطا، ومسئولي البيئة والزراعة والإشغالات، وزيادة المساحات الخضراء، وذلك من منطلق الحرص على تحسين نوعية الهواء والتخفيف من آثار الملوثات والتغيرات المناخية، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة وسلامة المواطنين بمركز ديروط.

مبادرة 100 مليون شجرة

مبادرة 100 مليون شجرة

مبادرة 100 مليون شجرة

مبادرة 100 مليون شجرة

مبادرة 100 مليون شجرة

مبادرة 100 مليون شجرة

مبادرة 100 مليون شجرة

مبادرة 100 مليون شجرة

مبادرة 100 مليون شجرة

مبادرة 100 مليون شجرة