السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا استكمال دعوى تطالب بمنع تدفق اللاجئين على الأراضي المصرية

محكمة القضاء الاداري
محكمة القضاء الاداري

تستكمل  الدائرة الأولى من  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأحد، دعوى تطالب بمنع تدفق اللاجئين على الأراضي المصرية.

وحملت الدعوى رقم 77/23628، المقامة من عبدالرحمن عوف عبدالرحمن، المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تدفق ملايين اللاجئين على أرض مصر، لما فيه من التغيير الديموجرافي للنسيج الاجتماعي المصري.

مدت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، الحكم في دعوى المقامة من المحامي هاني سميح، والتي تطالب بإلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات من الغناء، إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل.

 كان المحامي هاني سامح أقام دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء قرار منع المهرجانات لأنه ينتهك حرية الإبداع في مصر.

قال المحامي هاني سامح، إنه استند في دعواه إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدًا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها شهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة.

وأشار إلى أن هناك أحكامًا كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.

وحملت القضية رقم 14037 لسنة 76 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء في مصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش، واختصمت هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق. 

اختصاصات محكمة القضاء الإداري

تعد محكمة القضاء الإدارى واحدة من أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة اللاجئين على الأراضي المصرية الإجراءات اللازمة الدائرة الأولى

مواد متعلقة

حجز الحكم فى بطلان وقف كهربا 12 مباراة لـ25 يونيو

الأكثر قراءة

خسارة مفاجئة للزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتى بالكونفيدرالية.. مهمة "العودة" أصبحت صعبة

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

قرارات الرئيس السيسي اليوم .. زيادة تكافل وكرامة "15%" ورفع المعاشات

محامٍ بإحدى شركات قطاع الأعمال: الرئيس السيسي يشعر باحتياجات المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات