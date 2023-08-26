القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى سحب السوبر من الأهلى

قررت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين وكيلا عن عضو بنادي الزمالك، والتي طالب فيها بسحب لقب السوبر من نادي الأهلي حيث وصف حصوله على لقب السوبر بالتحايل غير القانوني لجلسة 17 ديسمبر لورود تقرير المفوضين.

وذكر مقدم الدعوى بصفته وكيلا عن عضو نادي الزمالك، أن الأهلي أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة اختصم فيها وزير الشباب وآخرين، وطالب بإبطال تعيين وتشكيل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم وبطلان قراراتها وذلك بعد إصدارها عقوبة كهربا، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وأعلنت لجنة التظلمات بشأن استئناف الأهلي ضد عقوبات كهربا بإيقاف قرارات لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل بطلبات الأهلي سالفة البيان في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إداري.

اختصاصات محكمة القضاء الإدارى

تعد محكمة القضاء الإدارى واحدة من أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات و الهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.

كما تختص هذه الدائرة بالطعن على قرارات رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقا لاحكام قانون السلك الدبلوماسي، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.