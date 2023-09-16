السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إيصالات أمانة واستغلال الحالة المادية.. تفاصيل حبس عصابة الإتجار بالبشر بدار السلام

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة دار السلام، اليوم السبت، حبس  تشكيل عصابي، يتاجر  في الأعضاء البشرية بمنطقة دار السلام 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من تحقيقات النيابة عن أن المتهمين كونوا عصابة للاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، ومتورط بها عدد من الأطباء من خلال استدراج المترددين على العيادات لبيع عضو الكلى مقابل مبلغ مالي مما يسفر عن إصابة الآخرين بعاهات مستديمة.

وتبين أن قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغًا من سيدتين يفيد تعرضهم لسرقة أعضائهم البشرية من خلال الأطباء مع تورط عدد من المستشفيات مستغلين حالتهم المادية وذلك بإعطائهم جزء من المبلغ وإجبارهم التوقيع على إيصالات أمانة بهدف إلزامهم بإكمال إجراءات الجراحة وذلك عقب القيام بكافة التحاليل والأشعة لتنفيذ الاتفاق بينهم.

محكمة دار السلام الاعضاء البشرية منطقة دار السلام عاهات مستديمة التنقيب عن الآثار ايصالات أمانة

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