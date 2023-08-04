مدحت العدل عن قضية فيلم الزيرو: أنا طبيب بشري وضد تجارة الأعضاء البشرية

أعرب السيناريست مدحت العدل عن استيائه لتداول شائعة ترويج فيلم “ع الزيرو” لقضية تجارة الأعضاء البشرية، مشيرًا إلى أنه ضد تلك الجريمة.

وأصدر “العدل” بيان صحفي له نص على: "أنا رجل طبيب بشري وضد تجارة الأعضاء البشرية وأحاربها، كما أن لها سماسرة يحتالون على الشباب وهم موجودين في كل مكان وهم مافيا لبيع الأعضاء والأمر ليس مقتصرًا على مصر فقط بل في كل دول العالم، لن ندفن رؤوسنا في الرمال وسنواجه مثل هذه الجرائم ونتصدى لها في سبيل العلاج، الرقابة على المصنفات الفنية رقابة محترمة وتعي وتقدر قيمة فيلم ع الزيرو وما يدعو إليه من قيم إنسانية ومحاولة التصدي لهذه التجارة المحرمة والمجرمة في العالم كله.

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، ويلعب دورهما النجم محمد رمضان والنجم الطفل منذر مهران، الذي ظهر سابقاً مع محمد رمضان في فيديو أغنية مصباح علاء الدين، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.



فيلم "ع الزيرو" بطولة مجموعة من أشهر النجوم، منهم، نيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم، ويصوّر قصةً مؤثرة عن الكفاح والسعي الدؤوب والمدى الذي يصل إليه أب عازب لإنقاذ ابنه الذي يعاني من مرض عضال، والفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وشارك في إنتاجه العدل جروب.