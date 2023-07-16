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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابى بتهمة الاتجار بالبشر فى الجيزة

محكمة
محكمة

تنظر محكمة الجنايات، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة تخصصت في الاتجار بالأعضاء البشرية في الجيزة.

وأحالت النيابة العامة تشكيلًا عصابيًا من 4 أشخاص كونوا جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية، وحددوا 25 ألف جنيه مقابل استئصال الكلى في الجيزة، إلى محكمة الجنايات.

كشف  أمر الإحالة الصادر عن أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م . ف"، أخصائي تحاليل طبية- صاحب معامل للتحاليل، و"س . ع "، كهربائي سيارات، و"ه .ح"، صاحب محل ملابس، و"إ . س" لأنه في غضون الفترة بين عامي 2017 و2019 أسس المتهم الأول وأدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وأضاف أمر الإحالة أنه انضم لها المتهمان من الثاني وحتى الرابع تحقيقا لأغراضها، متعاملين في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم "ف . م"، و"أ . ع"، و"م . ح"، بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيوائهم، وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية- كلاهم- مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم، وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجسام آخرين من أجل الحصول على منافع مادية، مما ترتب عليه إصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعاهة مستديمة على النحو الموصوف بتقرير الطب الشرعي، على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة الجنايات تشكيل عصابي جماعة إجرامية منظمة الاتجار بالأعضاء البشرية استئصال الكلى

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