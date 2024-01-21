الأحد 21 يناير 2024
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قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف بلدات متفرقة فى جنوب لبنان (فيديو)

جريدة الدستور

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا يستهدف أطراف بلدات مركبا وعيترون ومارون الراس ويارون جنوبي لبنان.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن هناك تطورات مهمة، حيث يوجد سباق ما بين العمليات التي تجري في الجنوب اللبناني، وعمليات الاغتيال التي تتم بالطائرات المسيرة التي تخترق الحدود اللبنانية، وكافة المناطق لتصل إلى أهداف أبعد.

عملية استهداف بطائرة مسيرة لسيارة تضم عنصرين بارزين

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إلى أن أمس شهد عملية استهداف بطائرة مسيرة لسيارة تضم عنصرين بارزين من عناصر حزب الله، وهذه السيارة كانت بمنطقة البزورية التي تقع على بعد قرابة 3 كيلومترات من مدينة سور.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أننا نشهد تصعيدًا كبيرًا في الجبهة الجنوبية، تحديدًا البلدات الحدودية في القطاعين الأوسط والغربي من الحدود اللبنانية الجنوبية.

قصف مدفعي إسرائيلي جنوبي لبنان لبنان بلدات متفرقة قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات متفرقة أحمد سنجاب بيروت بلدات مركبا وعيترون ومارون الراس ويارون

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