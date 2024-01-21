الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تفاصيل انطلاق فعاليات سباق الهجن بمضمار مدينة شرم الشيخ في دورته الرابعة (فيديو)

سباق الهجن
سباق الهجن

كشف الشيخ سلامة إبراهيم، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، تفاصيل انطلاق فعاليات سباق الهجن بمضمار مدينة شرم الشيخ في دورته الرابعة، قائلًا: "سُمي اليوم بعيد الهجن، لأنه منذ 4 سنوات حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي معنا، وكل سنة في هذا اليوم نحتفل به".

وأضاف إبراهيم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن المنافسة في الدورة الرابعة قوية، والرياضة في مصر مستمرة في التقدم والتطور، كما حضر السفير الياباني وقنصل عام الصين، كما حضر ضيوف من كل أقطار المنطقة العربية.

قمنا بالاستعداد جيدا للمهرجان قبل 10 أيام من انطلاقه

وتابع: "قمنا بالاستعداد جيدا للمهرجان قبل 10 أيام من انطلاقه، ومحافظ جنوب سيناء قدم لنا دعما كبيرا، والضيوف كانوا سعداء للغاية وركبوا الجمال، وبإذن الله ستكون مدة المهرجان أطول، لأن هذا المهرجان استمرّ 3 أيام، حضر فيها جمهور من كل المحافظات والدول، فقد حضر سياح من فرنسا وألمانيا".

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