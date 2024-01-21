فى ذكرى ميلاد "الضاحك الباكى".. حكايات فنية فى حياة نجيب الريحانى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان نجيب الريحاني الذي وُلد بالقاهرة عام 1889 من أم مصرية وأب عراقي، بدأ التمثيل في سن مبكرة وانضم إلى فريق التمثيل المدرسي، واشتهر بقدرته على إلقاء الشعر العربي، ثم عمل بالبنك الزراعي وتعرف من خلاله على عزيز عيد، ليعمل معه في التمثيل وتسبب ذلك في تغيبه المستمر عن العمل بالبنك الزراعي حتى فُصل منه.

عمل بعد ذلك في شركة السكر بنجع حمادي، وهي الوظيفة التي أثرت بشكل مباشر على أعماله السينمائية والمسرحية، وظهر في عدد من الأعمال بهيئة الموظف الفقير.

أسس فرقة استقطب فيها عمالقة التمثيل

اكتسب "الريحاني" لقب الضاحك الباكي وأسس فرقة استقطب فيها عمالقة التمثيل وخلال مشواره في المسرح قدم ما يقرب من 33 مسرحية، منها "مسرحية الجنية المصرية والدنيا لما تضحك والستات مايعرفوش يكدبوا والدلوعة".

التفرغ للسينما

جاء ذلك في تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، بعنوان "في ذكرى ميلاده.. حكايات فنية في حياة نجيب الريحاني".

وقرر نجيب الريحاني عام 1946 أن يعتزل المسرح ويتفرغ للسينما، ويبدأ مرحلة جديدة من الانتشار الواسع جماهيريًا، حيث شارك في بطولة العديد من الأدوار السينمائية أبرزها "سلامة في خير، أبو حلموس، لعبة الست، وغزل البنات".

أصيب الريحاني بمرض التيفود الذي أثر على صحة رئتيه وقلبه، وتوفي في السابع من يونيو عام 1947.