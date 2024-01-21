أبرزها ميلاد الفنان نجيب الريحانى.. حدث فى مثل هذا اليوم

ميلاد الضاحك الباكي نجيب الريحاني، من أبرز وقائع حدث فى مثل هذا اليوم، ما بين أحداث سياسية وثقافية واجتماعية عديدة نستعرضها لكم في هذا التقرير.

أبرز وقائع حدث فى مثل هذا اليوم

إعدام الملك الفرنسي لويس السادس عشر بالمقصلة من قبل ثوار الثورة الفرنسية وذلك في العام 1793، وحدث في مثل هذا اليوم، تأسيس شركة أوبل للسيارات.

وفي العام 1930 اكتشاف كوكب بلوتو ــ وإقلاع أول رحلة لطائرة كونكورد ما بين باريس وريو دي جانيرو ــ خسوف كلي للقمر في يناير 2000 ــ تفجير استهدف الضاحية الجنوبية في بيروت ــ زلزال في إندونيسيا راح ضخيته ما يقارب 15 ألف شخص.

وحدث في مثل هذا اليوم، أعلنت ليبيا عن نيتها تسريح 400 ألف موظف حكومي لتقليل النفقات ــ الرئىس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يطالب بوقف مؤقت لمحاكمات المشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية ممن كانوا يحتجزون في معتقل جوانتانامو.

أبرز مواليد حدث فى مثل هذا اليوم

وحدث فى مثل هذا اليوم، ميلاد كل من: عالم الرياضيات الروسي إيفان ميجيفيتش بيرفوشين ــ أشهر الشخصيات الروسية الغامضة جريجوري راسبوتين ــ الفنان المصري الضاحك الباكي نجيب الريحاني ــ الفنان حسن البارودي ــ حارس مرمي كرة القدم الإسباني ريكاردو زامورا ــ لاعب كرة القدم الهولندي بوك فان هيل.

وحدث في مثل هذا اليوم ميلاد كل من: أشهر مصمم أزياء فرنسي كريستيان ديور ــ عالم الكيمياء الحيوية الأمريكي والحاصل علي جائزة نوبل في الكيمياء عام 1964 كونراد بلوخ ــ الفنانة نبيلة عبيد ــ الفنانة الأمريكية جينا ديفيز.

وحدث في مثل هذا اليوم، ميلاد: الفنانة ياسمين صبري ــ الإعلامي الفلسطيني محمد أبو عبيد ــ لاعب كرة القدم البريطاني نيكي بات ــ فنانة الأداء الصوتي اليابانية نانا ميزكي ــ لاعب كرة القدم الألماني سيمون رولفس ــ السياسية السويدية عايدة الحاج علي.

أبرز وفيات حدث فى مثل هذا اليوم

وحدث فى مثل هذا اليوم، رحل عن دنيانا كل من: الفنانة الكوميدية وأشهر من أدت دور الحماة في السينما المصرية ماري منيب ــ رئىس حزب الأمة المصري الأسبق أحمد الصباحي ــ الروائي البريطاني جورج أورويل ــ الكاتب الروسي ألكسندر هيرزن ــ الشاعر النمساوي فرانتز جربلبارتسر ــ الفنانة زوزو ماضي ــ نجل الرئيس حافظ الأسد باسل ــ الفنان السوري مروان السباعي، والفنان المصري فاروق نجيب.