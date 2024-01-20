"الجماليات الثقافية للقصة القصيرة" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الجماليات الثقافية للقصة القصيرة، عنوان أحدث مؤلفات الناقد دكتور سيد محمد السيد، والذي يشارك من خلالها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الخامسة والخمسين والتي تنطلق 24 يناير الجاري.

الجماليات الثقافية للقصة القصيرة

ويتناول كتاب “الجماليات الثقافية للقصة القصيرة”، والصادر عن دار المرايا للثقافة والفنون، ضمن إصداراتها في الدورة الخامسة والخمسين لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، دراسات نقدية حول فن القصة القصيرة ونماذج لها ولكتابها.

القصص القصيرة التي تناولها الكتاب

وتضمن الكتاب تحليل نقدي لقصص: “حكايا من فضل الله عثمان” لإبراهيم أصلان، “الحب أبد لا يموت” لإحسان كمال، “الهجرة” لأحمد حمدان، “حيطان عالية” لإدوار الخراط، “الجدران البيضاء” لإريج إبراهيم،

“عائشة والنهر” للكاتب تي جين جيانغ ترجمة حميدة الدالي، “عصافير صغيرة زرقاء” لحسين عيد، “عربة مترو أخيرة” لحنان الدناصوري، “نشيد الخلاص” لخليل الجيزاوي، “الشمس لا تدخل القبو” لسعيد بكر، “جبل النرجس” لسمير الفيل، “حمام يطير” لسمير الفيل، “سيدة القمر” لغادة فاروق، “قمرية” لكرمة سامي، “الرؤساء” لماريو برجاس يوسا ترجمة هالة عبد السلام أحمد، “رشق السكين” لمحمد المخزنجي، “الوجه الآخر للقمر” لمحمد سليمان، “قيام وانهيار آل مستجاب” لمحمد مستجاب، “في الشمس والظل” لمحمود الوردني، “شخص غير مقصود” لمنتصر القفاش، “نحو الجنون” لمنصورة عز الدين، “رجل لا يكف عن المرح” لمويان ترجمة محسن فرجاني، “حذاء سيلفانا” لهدى توفيق، “في سكنى الأدوار العليا” لهناء بدر.

ومن القصص التي تناولها الكتاب أيضا نقديا ويشارك به مؤلفه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، قصص: “فض أغلفة” لريم السرجاني، “مشوار لم يكتمل - بين أذانين” لعمرو الرديني، “لقاء مع بطلة قصة تافهة” لسهير القلماوي، “خيال إنسان” لحسين العطار، “أحلام مؤجلة” لأمنية محمد، “أفعى بلا أنياب” ولاء جمال يوسف، “بئر الهذيان” حسام حسنين، “العودة إلى السماء” هيثم كامل، “قصة القصة” ندى إمام عبد الواحد، “سمكة الإكواريوم السمراء” آسيا رحاحلية، “خبز بايت - تثبيت أكتاف” لسلوى أحمد إسماعيل، “المورفو الزرقاء” لأمل علي، “أصبع روج” لمنال عبد الحميد، “هل أتيت؟” لمروة مدحت، “شجرة كافور” لمنى محمود يونس، “واتساب” لمحمد أمين الكرديني، “مصوّر الموتى” لمحمد خير، “العشق موتا” هايدي الشافعي، “أسيرة اللوحة” رغدة إسماعيل، “جوهر” هدى منصور، “بقعة الضوء” لهايدي إسماعيل، “هينا” وجدان أحمد الدواخلي.

ملامح عامة عن معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتنطلق الدورة الخامسة والخمسين لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 24 يناير وحتي 6 فبراير، في رحاب مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وتحل دولة النرويج دورة هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، واختيرت شخصية عالم المصريات دكتور حسن سليم شخصية المعرض الرئيسية، بينما شخصية معرض كتاب الطفل فاختير لها الكاتب الرحل يعقوب الشاروني.