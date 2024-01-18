محمد الفخرانى لـ "الدستور": بطلة "حدث فى شارعى المفضَّل" آخر سكان الأرض

يشارك الكاتب الكبير محمد الفخراني، في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بأحدث إبداعات السردية رواية "حدث في شارعي المفضَّل"، عن دار العين للنشر.

حدث في شارعي المفضَّل

وكشف الكاتب الروائي محمد الفخراني، في تصريحات خاصة لــ "الدستور" عن ملامح روايته "حدث في شارعي المفضَّل"، مشيرًا إلي أن بطلة الرواية، شابة في الخامسة والعشرين من عمرها، هي كل مَنْ تَبَقَّى مِن البشر، تعيش بمفردها، في بيت طيني، حيث هي والبيت كل ما تَبَقَّى من كوكب الأرض.

ولفت محمد الفخراني، إلى أن: "الرواية بها شخصية واحدة، تحكي لنا كيف بدأت الحكاية باختفاء اللون الأصفر من العالم، والنوافذ، والشارع المُفَضَّل لكل شخص، أو المكان المُفَضَّل له، ثم يبدأ الحَدَث الكبير، انهيار وجه الأرض تدريجيًّا، حتى يختفي كوكبنا بكل ما فيه، عدا الشابة والبيت الطيني، هما كل الكوكب حَرْفِيَّا".

تحكي لنا الشابة كيف نَجَت، وعن حبها الكبير السَّهْل، الرسَّام الموهوب، الذي فقدَتْه في رحلة هروبها، مثل الجميع، من انهيار الأرض، تحكي كيف عاشت بمفردها في البيت الطيني ستون عامًا حتى وصلَتْ إلى الخامسة والثمانين من عمرها، حيث تنتظر أن يَحْدُث شيء ما عند وصولها إلى الرقم 85.

ومما جاء في رواية "حدث في شارعي المفضَّل"، للكاتب محمد الفخراني نقرأ: "أُحب وجوه البشر، أحيانًا وأنا أتمشَّى في الشوارع سأُمَرِّر عينَيَّ بخِفَّة على الوجوه، لا أُسبِّب إزعاجًا أو مضايقة، حتى إن أحدًا لن يلاحظ نظرتي السَّهلة، كأني أحضن كل وجهٍ حضنًا خفيفًا، أبتسم له بداخلي، أعيش وقتها حالةً من.. من ماذا؟ أفكر.. لا يُهِمّ، أنا أحب وجوه البشر".

و"محمد الفخراني"، كاتب حُرّ، وُلِدَ في 23 مارس، عام 1975، صَدَرَ له من قبل: "بنت ليل"، "فاصل للدهشة"، "قبل أن يعرف البحر اسمه"، "قصص تلعب مع العالم"، "طُرُق سريَّة للجموح"، "ألف جناح للعالم"، "عشرون ابنة للخيال"، "مزاج حُرّ"، "أراك في الجنة"، "لا تمت قبل أن تحب"، و"غداء في بيت الطبَّاخة".

يشار إلى أن الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة".

ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

وسعر تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 5 جنيهات فقط لا غير، ويمكن لزوار المعرض حجز تذاكرهم أونلاين، وذلك من خلال وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع من هنا: https://cairobookfair.gebo.gov.eg/.

وكعادة التسهيل على زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، ككل عام، خصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة في هيئة النقل العام، 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها 115 سيارة بمتوسط زمن تقاطر 20 دقيقة، وذلك تيسيرًا على الزوار.