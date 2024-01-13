شرم الشيخ تستعد لإقامة سباق الهجن فى دورته الرابعة بمشاركة 1380 متسابقًا

التقى اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بالقاهرة، اليوم السبت، عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، والشيخ إبراهيم رفيع، نائب رئيس مجلس القبائل العربي، وذلك بشأن التنسيق وبحث استعدادات انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لـ سباقات الهجن التي ستُقام بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 20 إلى 22 يناير الجاري، بمشاركة 1380 متسابقًا يمثلون 25 قبيلة من 17 محافظة مصرية.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه يحرص على حضور تلك السباقات وتقديم كل الدعم كونها الرياضة المهمة لدى قبائل سيناء، وتوفير كل الدعم لـ مضمار الهجن بشرم الشيخ ، وأيضًا مضمار نويبع وطور سيناء لأغراض التدريب، مؤكدًا حرصه أيضًا على إقامة الفعاليات، وتحويل سباقات الهجن لمشروع استثماري، على أن يكون الدخل لحساب صندوق رعاية بدو المحافظة.

يشار إلى أن مضمار الهجن بشرم الشيخ، يُعد أفضل مضمار لسباقات الهجن في إفريقيا، بالإضافة إلى أنه من ضمن أفضل 5 مضامير الهجن على مستوى العالم، حيث تكلف إقامة مضمار سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ نحو 10 ملايين جنيه المقام طبقًا للمقاييس الدولية لاستضافة المسابقات الدولية التي تشارك فيها عدد من الدول العربية التي تشتهر بتلك السباقات.

وتعد رياضة الهجن من أكثر الرياضات الجاذبة لحركة السياحة العربية ويعتبر سباق رياضة الهجن الذي يُقام بمدينة شرم الشيخ من أشهر وأهم المسابقات التي يحرص عليها مالكو الإبل العربية للمشاركة فيها، كما يأمل الكثير من مالكي الإبل بالدول العربية المشاركة في السباق لما يتمتع به من شهرة بين محبي هذه الرياضة، خاصة أنها تحيي التراث العربي.