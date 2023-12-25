سباقات الهجن تدعم التراث العربى وجاذبة لحركة السياحة العربية

تعد رياضة الهجن من أكثر الرياضات الجاذبة لحركة السياحة العربية ويعتبر سباق رياضة الهجن الذي يقام بمدينة شرم الشيخ من أشهر وأهم المسابقات التى يحرص عليها مالكى الإبل العربية للمشاركة فيها، حيث تكلف مضمار سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ نحو 10 مليون جنيه المقام طبقا للمقاييس الدولية لاستضافة المسابقات الدولية التي تشارك فيها عدد من الدول العربية التي تشتهر بتلك السباقات.

احد مالكى الابل العربية: اتمنى المشاركة فى مهرجان شرم الشيخ للهجن

ويشير أحد مالكى الأبل العربية، إلى أن سباقات الهجن تحافظ على الهوية التراثية للبلدان العربية وترسخ فى أذهان الأجيال القادمة أهمية سباقات الهجن كونها موروثا عربيا خالصا ويحافظ على هوية المجتمع من الاندثار، متمنيا زيارة مصر فى أقرب وقت ممكن والمشاركة فى مسابقات الهجن مثل التى تقام كل عام بمدينة شرم الشيخ .

وقد تم تتويج الظاهرى بختام السباقات السنوية لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي أقيم مؤخرا بدولة قطر والذى شارك فيها الألاف من هجن أبناء مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أنه لم يتوقع التتويج فى ختام السباقات السنوية لسباقات الهجن العربية الأصيلة بدولة قطر العربية بعد كل هذه السنوات من حبه للهجن والجمال موضحا انه قيام هذة المسابقات تاتى فى المقام الاول للحفاظ على الهوية التراثية لرياضة الهجن، وقد جرت المسابقة على مدار 10 أشواط للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة، لمسافة 3 كم.

وفى ذات السياق تستعد مدينة شرم الشيخ لاقامة مهرجان الهجن والتراث بمنطقة الهجن والتراث المقرر اقامتة يوم 20 يناير القادم، ضمن موسم سباقات الهجن الذي يبدأ أوائل أكتوبر من كل عام وينتهي أواخر يناير من العام التالي.

ومن المقرر أن يشارك بالمهرجان نحو 22 قبيلة مصرية بإجمالي 1200 مشارك، وستكون المسابقة عبارة عن 40 شوطا م وبحضور وفود رفيعة المستوى من 6 دول عربية هي الامارات، السعودية، الكويت، الاردن، السودان، تونس.