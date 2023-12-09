السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"بحوث الصحراء" يفحص إبل مهرجان سباق الهجن فى جنوب سيناء

قوافل بيطرية بسيناء
قوافل بيطرية بسيناء

أعلن الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، عن تنظيم قوافل بيطرية فى مدينتي نويبع والطور بمحافظة جنوب سيناء، لفحص إبل الهجن في مدينة نويبع على هامش مهرجان سباق الهجن الذي ينظمه نادي الهجن الرياضي.

وأضاف شوقي أن القافلة فحصت عددًا كبيرًا من الأغنام والماعز وقدمت الأدوية اللازمة للمربين، واستكملت مسيرتها بمدينة الطور بالمرور على مزارع الأبقار والجاموس والأغنام، وأجرت الكشف الظاهري على الحيوانات، وتم تقديم الأدوية اللازمة وإجراء بعض التدخلات الجراحية لبعض الحيوانات.

مزارع الطور وتوفير الأعلاف 
وقال إنه جرى تصنيع كميات كبيرة من السيلاج بمزارع مدينة الطور لتوفير الأعلاف البديلة للحيوانات للتغلب على مشاكل نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها، موضحًا أن عمل القوافل سيستمر خلال الفترات المقبلة بصورة منتظمة لتغطية كل المزارع بسيناء والتجمعات الجديدة بهدف تحسين صحة وإنتاجية الحيوانات.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد الحاوي، رئيس برنامج تنمية الثروة الحيوانية، أن الرعاية البيطرية وتوفير الأعلاف من الركائز الأساسية لتنمية الثروة الحيوانية، والتي يسهم مركز بحوث الصحراء في توفيرها، بالإضافة إلى رفع وعي المربين لتحسين إنتاجية الحيوانات. 

فيما قال الدكتور عادل القطان، أستاذ مساعد الأمراض المعدية بالمركز، إن القوافل البيطرية هدفها الفحص الدوري للحيوانات، والذي يسهم في الكشف المبكر للأمراض وتقديم العلاجات اللازمة، ما يحد من انتشار الأمراض بين الحيوانات.

بحوث الصحراء يواصل جهوده لتنمية الثروة الحيوانية بسيناء وينظم قوافل

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