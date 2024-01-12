الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب وزير السياحة: سنناقش آليات تنفيذ الأطروحات باستراتيجية الاقتصادِ المصرى

قالت غادة  شلبى، نائب وزير السياحة والآثار، إن ما طرحته الوثيقة الاقتصادية الصادرة عن مركز دعم واتخاذ القرار التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030) فيما يخص القطاع السياحى تدور حول آليات الاستراتجية التى تتبعة الوزارة لتنمية القطاع السياحى، والتى يأتى أبرزها تحسين التجربة السياحية للسائح الوافد إلينا، وضخ منتجات سياحية جديدة لتنوع المنتجات السياحية أمام السائحين لتلبية كافة رغباتهم والاستحواذ على أكبر قدر من الحركة السياحية.

وأشار شلبى، فى تصريحات خاصة إلى أن ما طرحته الوثيقة الخاص بالشق السياحى سيتم مناقشته مع أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وقيادات الوزارة لوضع استراتجية التنفيذ المناسبة لهذه الأطروحات التى تدعم الاقتصاد المصرى. 

وقد أعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار أنه يستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وذلك من خلال تحقيق معدل نمو سنوي يتراوح بين 15 إلى 20% في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

يشار إلى أن وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، الصادرة عن مجلس الوزراء، قد كشفت أن المستهدف أن يحقق القطاع السياحى 45 مليار دولار إيرادات سياحية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الغرف الفندقية بمختلف المقاصد السياحية لتصل إلى 500 ألف غرفة فندقية بحلول 2030.

كذلك زيــادة معــدل نمــو الإيــرادات الســياحية بمــا لا يقــل عــن 20% ســنويا والتركيــز علــى جنســيات الســائحين الأعلــى إنفاقــا، وزيــادة معــدلات الحركـة السـياحية من خلال تحسـين التجربـة السـياحية، بالتـوازي مـع التسـويق السـياحي، ورفـع جـودة الخدمـات المقدمـة للسـائح، بالتعـاون مـع كافـة الجهـات المعنيـة.

والعمل على تطويــر المطــارات والمــزارات الســياحية الرئيســة، واســتكمال عمليــات تطويــر كورنيــش النيــل، وتحويــل منطقــة وســط القاهــرة إلــى منطقــة ســياحية عالميــة، واســتكمال عمليــات تطويــر ً المناطــق الأثريــة الهامــة التــي تمثــل إرثــا تاريخيــا.

وزير السياحة والآثار الوثيقة الاقتصادية التوجهات الاستراتيجية القطاع السياحي تحسين التجربة السياحية

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