شلبي: مصر تستطيع جذب أكثر من 200 ألف سائح لمنتج السياحة العلاجية

علقت غادة شلبي نائب وزير السياحة لشؤون السياحة، حول ما جاء في وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024- 2030 الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والتي أشارت إلى استهداف 200 ألف سائح سنويا من منتج السياحة العلاجية بعوائد تصل إلى 1.2 مليار دولار موضحة أن دور وزارة السياحة والآثار في ملف السياحة العلاجية يصل إلى 20% أما الـ80% فتقع على الجانب الصحي فدور الوزارة يقع خارج محيط المستشفى من تقديم الخدمات اللوجستية، والتعاون مع شركات السياحة وتسهيل الإقامة للمرافقين للمريض.

السياحة تعمل على رسم استراتجية لمنتج السياحة الاستشفائية

وأضافت شلبي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن وزارة السياحة والآثار تنعمل حاليا على إقامة رسم استراتجية لدراسة منتج السياحة الاستشقائية الذي يعتمد على الموارد الطبيعية التي نمتلكها فلدينا ما يقرب 1362 عين كبريتية وغيرها من الموارد الطبيعية المنتشرة في محافظات مصر، لافتة أن الوزارة تعمل على وضع خطة لاطلاق منتج متكامل للسياحة الاستشفائية ولكن يجب أن نقوم أولا بتنفيذ تخطيط استراتيجي لمناطق التي تقع فيها هذة الموارد الطبيعية ليتناسب مع الحركة السياحة المستهدفة كما نستهدف جلب خبراء متخصصين في هذا الملف لدراسة كل من هذة الآبار ومعرفة الأمراض التي تعالجها وما تحتاجها هذا المناطق العلاجية من مقومات ليكون لدينا منتج سياحي متكامل نستطيع تسويقة بالخارج، وجذب المستثمرين لضخ استثماراتهم بهذه المناطق.

وأشارت شلبي إلى منتج السياحة العلاجية بشقيه الصحي والاستشفائي قادر على جذب أكثر من 200 ألف سائح سنويا كما ذكرت الوثيقة وخاصة أن هذا السائح مرتفع الإنفاق وستكون عائداتها أكثر من المليار دولار وخاصة هذا النمط السياحي لا يعتمد على السياحة الفردية ولكنها تجذب سياحة الأسر.