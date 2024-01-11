شعبة السياحة والفنادق تكشف أهم مناطق السياحة العلاجية بجنوب سيناء

قال أحمد الشيخ رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إن الدولة تولي اهتماما بمنتج السياحة العلاجية، لافتا إلى أن محافظة جنوب سيناء تعد واحدة من المحافظات الغنية بالمحميات والثروات الطبيعية المتعددة منتشرة في كافة مدن المحافظة، موضحا أنه في حالة حسن استغلال هذه الموارد الطبيعية يمكن لها أن تدر عائدات وإيرادات سياحية كبيرة.

وأشار الشيخ في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن المحافظة بها أهم موقعين للسياحة العلاجية والاستشفاء أشهرها حمام فرعون في المنطقة التابعة لمدينة أبوزنيمة على بعد 110 كيلو مترات من مدينة الطور، ويضم 15 عينا تتدفق منها المياه الساخنة من داخل مغارة بالجبل الموجود بالقرب من الشاطئ، وتتراوح درجة حرارتها بين 55 و 75 درجة مئوية.

كما يوجد أعلى هذه العيون كهف جبلي يستخدمه الزائرون والسياح "كحمام ساونا" طبيعي نظرًا لانبعاث الحرارة من المياه الكبريتية الساخنة من أسفل الكهف إلى أعلاه، وقد تم تحليل هذه المياه تحليلا كيميائيا وثبت صلاحيتها وفعاليتها العالية في علاج الكثير من الأمراض مثل الروماتويد والروماتيزم بشتى أنواعه، ولكن لم يتم استغلال هذه المنطقة المتميزة، والتي لو تم تسويقها بطريقة جيدة ستضيف عائدا كبيرا للدخل القومي من العملات الأجنبية.

أما في مدينة طور سيناء فيقع حمام موسى والذي يبعد عن مدينة شرم الشيخ بمسافة نحو 100 كيلو مترات، وهذا الحمام محاط بمسطح كبير من الأراضي المزروع بها ما يقرب من 300 من أشجار النخيل المثمرة، والتي نمت حول عين المياه الطبيعية الدافئة والمتدفقة في درجة ثابتة صيفا وشتاء وتبلغ 37 درجة مئوية، وهي درجة حرارة جسم الإنسان، وهي ذات تأثير خاص على الأمراض الجلدية وقد أجرت وزارة الصحة في عهد الدكتور علي عبدالفتاح وزير الصحة في ذلك الوقت، والذي كان أستاذ جلدية تجربة لعلاج مرض الصدفية وأعطت نتائج مبهرة بلغت نسبة الشفاء فيها حوالي 80٪.

يشار إلى أن وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجيةِ للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024- 2030 الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي أشارت إلى استهداف 200 ألف سائح سنويا من منتج السياحة العلاجية بعوائد تصل إلى 1.2 مليار دولار.