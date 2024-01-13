اتحاد الغرف: تأشيرة الـ5 سنوات تساعد في زيادة الحركة السياحية

أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية أنه تم التنسيق بين وزارة السياحة والآثار مع كافة الجهات المعنية لإقرار عدد من التسهيلات الخاصة بمنح التأشيرات السياحية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المختلفة.

وأشار الاتحاد في خطابه إلى الغرف السياحية إلى جاهزية تفعيل العمل بتأشيرة الدخول متعددة السفرات الصالحة لمدة خمس سنوات بقيمة 700 دولار أمريكي وتسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تتجاوز تسعين يوما في السفرة الواحدة، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل العمل بهذا النوع من التأشيرة بعدد 121 بعثة بالخارج.

البعثات المسموح لها تاشيرة الخمس سنوات

وتشمل البعثات المصرية كلا من الرياض - جدة - جيبوق - أبو ظبي - دبي - المنامة - مسقط - الرباط - بور سودان - الجزائر - أربيل - الدوحة - بنغازي - عمان (الأردن) - العقبة - بيروت - الكويت - بغداد - تونس - نواكشوط.

بالإضافة إلى البعثات المصرية في الدول الإفريقية: أديس أبابا - أبوجا - كمبالا - لوساكا - واغادوغو - أبيدجان - لواندا - مابوتو - كوتونو - دكار - باماكو - برازافيل - انتاناناريفو - ويندهوك - بورت لويس - ليبرفيل - نجامينا - بريتوريا - نيروبي - نيامي - أكرا - مونروفيا - ليلونجوي - كيغالي - كوناكري - هراري - فريتاون - بوجومبورا.

كما تم السماح بالحصول على التأشيرة للبعثات المصرية في الدول الأوروبية: بوخارست - ستوكهولم - وارسو - فيينا - ميلانو - فرانكفورت - برلين - دبلن - لاهاي - بلغراد - فاليتا - مدريد - كوبنهاغن - يريفان - زغرب - براغ - سراييفو هلسنكي - موسكو - براتيسلافا - أوسلو - ليلانا - بودابست - لشبونة - روما - نيقوسيا - أثينا - هامبورج باكو - أنقرة - إسطانبول - تيرانا - صوفيا - بروكسل - مرسيليا.