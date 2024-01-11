الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز "الخطوات ورابط المنصة"

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في الساعات الأخيرة من قبل الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية من العمالة بمختلف أنحاء العالم.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

أتاحت وزارة الخارجية السعودية “منصة التأشيرات الإلكترونية”، خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز خلال دقائق نتيجة لرغبة المملكة السعودية في التسهيل على الوافدين على المملكة للحصول على التأشيرة بخطوات بسيطة وميسرة "أون لاين".

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

الخطوة الأولى:

الدخول على منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية “إنجاز” من خلال الضغط على هذا الرابط

https://visa.mofa.gov.sa/

الخطوة الثانية:

الضغط على "الاستعلام عن حالة الطلب"

الخطوة الثالثة:

تحديد نوع الطلب المراد الاستعلام عنه من خلال القائمة التي تظهر للمستعلم.

الخطوة الرابعة:

تسجيل رقم الطلب الخاص بالمستعلم.

الخطوة الخامسة:

ادخال رمز الصور "الأرقام الملونه الظاهرة أمام المستعلم".

الخطوة السادسة:

تظهر نتيجة طلب إنجاز، سواء بقبول التأشيرة أو لا.

الخطوة الأخيرة والسابعة:

طباعة نتيجة التأشيرة فى حال الموافقة.

6 خطوات للبحث عن التأشيرة من خلال رقم الجواز

يمكن للمستعلم عن تأشيرة السعودية الوصول للنتيجة من خلال 6 خطوات تمكنه من الإستعلام عن التأشيرة من خلال منصة التأشيرات الخاصة بوزارة الخارجية السعودية.

الخطوة الأولي:

الدخول مباشرة على موقع وزارة الخارجية السعودية من هنـــــا.

الخطوة الثانية:

من بين الخيارات المنسدلة، اختر رقم طلب التأشيرة.

الخطوة الثالثة:

كتابة رقم الجواز الخاص بالطلب بصورة صحيحة.

الخطوة الرابعة:

ادخال رقم الطلب.

الخطو الخامسة:

كتابة رمز الصور.

الخطوة السادسة:

النقر على استعلام، ومن ثم، تظهر حالة التأشيرة عبر منصة إنجاز.

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