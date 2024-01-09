الثلاثاء 09 يناير 2024
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رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة

تأشيرة الخروج والعودة
تأشيرة الخروج والعودة

تصدر السؤال عن استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة، محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، لذا ينشر الدستور خلال السطور التالية جميع التفاصيل ورابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة. 

فهذا السؤال أصبح ملحًا من قبل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، لاسيما بعد إعلان إدارة الجوازات عن إتاحة معرفة تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة من خلال منصة أبشر أو منصة مقيم، التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية سواء للمقيمين في المملكة أو المواطنين المحليين، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، والتقليل من حد التكدس عند المصالح الحكومية.

رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة 

-للدخول على الرابط اضغط هنــا 

-قم بكتابة رقم الإقامة 

- ثم قم بكتابة رقم التأشيرة

-ثم اضغط على ايقونة تحقق

-قم بإدخال رقم التأكيد المستخدم للتحقيق من الهوية 

-ثم اضغط على البحث ليظهر موقف التأشيرة 

رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة من منصة أبشر 

-للدخول على منصة أبشر اضغط هنــا 

-قم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة السر 

- قم باختيار "الخدمات الإلكترونية" من القائمة الرئيسية 

- قم باختيار "الاستعلامات 

- قم باختيار كلمة "الجوازات" ثم الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة 

- قم بكتابة رقم الإقامة الخاص بك. 

- ثم قم بإدخال رمز التحقق، والضغط على كلمة "إرسال" 

- اخيرًا، ستظهر أمامك جميع النتائج الخاصة بالتأشيرة التي ترغب في الاستعلام عنها.

رسوم تأشيرة الخروج والعودة للسعودية 

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن التأشيرة المتعددة التي تصدر لأكثر من مرة والتي مدة صلاحيتها 3 شهور تبلغ 500 ريال، والتأشيرة المستخدمة لمرة واحدة وتكون صالحة لمدة شهرين بعد تمديدها تضاف 100 ريال للرسوم الأصلية. 

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