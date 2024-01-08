قبل عمرة 2024| خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم جواز السفر "إنجاز"

تصدر السؤال عن خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب في الساعات الأخيرة، لاسيما مع استعداد الكثير للسفر إلى المملكة لأداء العمرة في شهر رجب وشعبان وصولًا إلى شهر رمضان الكريم، وقد أتاحت منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية، يمكنك الآن الاستعلام عن تأشيرة السعودية باستخدام رقم جوازك في دقائق قليلة وبخطوات بسيطة.

تأشيرة السعودية برقم الطلب

منصة "إنجاز" تُعتبر هذه المنصة الإلكترونية إحدى خدمات المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تسهيل إجراءات الوافدين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى توفير خدمة طلب الزيارة العائلية أو الشخصية، وتتيح الدستور في السطور الأتية خطوات الاستعلام عن التأشيرة باستخدام رقم جوازك.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم جواز السفر

يمكنك الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم جواز السفر من خلال الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى منصة خدمات الـتأشيرات الإلكترونية "إنجاز" من هنا.

2. انقر على خيار "الاستعلام عن حالة الطلب".

3. اختر نوع الطلب الذي ترغب في الاستعلام عنه من القائمة المنسدلة.

4. أدخل رقم الطب الخاص بك.

5. أدخل رمز الصور الملونة المعروضة أمامك.

6. ستظهر لك نتيجة طلب إنجاز، سواء كانت بقبول التأشيرة أو رفضها.

7. قم بطباعة النتيجة واحتفظ بها حتى موعد السفر.

البحث عن التأشيرة باستخدام رقم جواز السفر

يمكنك البحث عن التأشيرة باستخدام رقم جواز السفر من خلال اتباع هذه الخطوات على منصة التأشيرات الإلكترونية (إنجاز) التابعة لوزارة الخارجية السعودية:

1. قم بالدخول مباشرة إلى موقع وزارة الخارجية السعودية من هنا.

2. اختر "رقم طلب التأشيرة" من بين الخيارات المتاحة.

3. أدخل رقم جواز السفر بدقة.

4. أدخل رقم الطلب.

5. أدخل رمز الصور.

6. انقر على "استعلام"، وسيتم عرض حالة التأشيرة لك على منصة إنجاز.

شروط الحصول على تأشيرة السعودية للمصريين

هناك عدة شروط من قبل وزارة الخارجية السعودية لإصدار تأشيرة دخول المملكة، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

- يجب أن يكون جواز سفر المتقدم صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

- يجب أن يكون المتقدم من الدول المؤهلة للحصول على التأشيرة.

- يجب تقديم صورة جواز السفر التي تحتوي على جميع البيانات الشخصية.

- يجب تقديم صورتين شخصيتين ذات خلفية بيضاء، ويجب أن تكون الصورة واضحة تمامًا وخالية من العيوب.

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