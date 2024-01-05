الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز.. الرابط وخطوات الاستعلام عن التأشيرة

تأشيرة الدخول للسعودية
تأشيرة الدخول للسعودية

الاستعلام عن تأشيرة  السعودية برقم الجواز، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز

اتاحت منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال اتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

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خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز  

الدخول على منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية “إنجاز” من خلال الضغط على هذا الرابط

https://visa.mofa.gov.sa/

الضغط  على "الاستعلام عن حالة الطلب".

تحديد نوع الطلب المراد الاستعلام عنه.

تسجيل رقم الطلب الخاص بالمستعلم.

ادخال رمز الصور "الأرقام الملونه الظاهرة.         

تظهر نتيجة طلب "إنجاز"، سواء بقبول التأشيرة أو لا.        

طباعة النتيجة لحين السفر في حال القبول.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية من خلال منصة التأشيرات

أتاحت المملكة العربية السعودية الاستعلام عن التأشيرة من خلال المنصة الجديدة الخاصة بوزارة الخارجية السعودية، عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية عبر موقع وزارة الخارجية السعودية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://ksavisa.sa/

تحديد رقم طلب التأشيرة.

كتابة  رقم جواز السفر بشكل صحيح.

ادخال رقم الطلب ورمز الصورة المعروضة.

الضغط على خيار “استعلام”، وتظهر حالة التأشيرة الحالية.

شروط إصدار تأشيرة دخول المملكة

حددت وزارة الخارجية السعودية عدة شروط لإصدار تأشيرة دخول المملكة، وهذه الشروط كالتالي:

يجب أن يكون جواز سفر المواطن صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يجب أن يكون المتقدم من الدول المؤهلة للتأشيرة.

يجب تقديم صورة جواز سفر تحتوي على جميع البيانات الشخصية.

يجب تقديم صورتين شخصيتين ذات خلفية بيضاء وتكون الصورة واضحة تماما وخالية من العيوب.

كيفية الحصول على تأشيرة الدخول للسعودية

 

الدخول على موقع الخطوط السعودية.

اختيار عرض زوار المملكة لرحلات المغادرة والعودة.

اختيار تأشيرة مرور إلكترونية.

اختيار تاشيرة مرور إلكترونية.

تعبئة كافة المعلومات المطلوبة من المسافر.

إكمال عملية الحجز ودفع تذكرة الطائرة.

الحصول على التاشيرة الإلكترونية.

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الاستعلام تأشيرة السعودية رقم الجواز انجاز منصة التأشيرات الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز

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