مذكرة تعاون بين غرفة السياحة والغرفة التجارية بمكة لدعم أنشطة العمرة

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن توقيعها مذكرة تعاون مع الغرفة التجارية بمكة وذلك بمقر الأخيرة بمكة المكرمة، تضمنت المذكرة العديد من البنود لتفعيل التعاون بين الغرفتين في عدة مجالات وأنشطة سياحية خاصة في مجال العمرة، والعمل على تقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن خاصة من عملاء شركات السياحة.

وقع المذكرة عن غرفة شركات السياحة المصرية المدير التنفيذي للغرفة أسامة عمارة ومن الغرفة التجارية بمكة المكرمة عبدالله بن عقيل حنيف، أمين عام الغرفة، جاء ذلك على هامش مشاركة وفد من غرفة شركات السياحة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة ٢٠٢٤ الذي انعقد بمدينة جدة السعودية.

وشهد توقيع المذكرة من غرفة شركات السياحة أعضاء لجنة تسيير أعمال الغرفة أحمد إبراهيم وهشام امين وإيهاب المهدي وشريف صالح، ومن غرفة مكة المكرمة عبدالله قاضي، رئيس اللجنة الوطنية للعمرة بغرفة مكة.

وتهدف هذه المذكرة إلى تقديم إطار عام للتواصل والتعاون المستمر بين الطرفين من استنادًا إلى إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تشمل في جزء مهم منها تنظيم خدمات المعتمرين والزوار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وكذلك العمل المشترك لرعاية مصالح الشركات والمؤسسات بكل من مصر والسعودية وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها اعتمادًا على تطبيق هذه المذكرة.

بنود مذكرة التعاون

وتضمنت مذكرة التعاون عدة بنود منها العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين وصوًلا إلى أعلى معايير الجودة من خلال تسهيل الإجراءات وتحقيق المتطلبات، وتضمنت كذلك العمل على إعداد معايير لتقييم أداء الشركات والمؤسسات من كلا الطرفين بما يتفق مع طبيعة كل موسم.

كما شملت قيام كلا الطرفين بالتنسيق الدائم والتواصل المستمر على مدار الموسم فيما بينهما وتقديم المعلومات والتوجيهات إلى بعضهما والتي تصدر من وزارة الحج والعمرة بالسعودية ووزارة السياحة بمصر لتتمكن على ضوئها الشركات والمؤسسات من توفيق أوضاعهم بما يضمن تقديم أفضل الخدمات إلى المعتمرين.

كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من كلا الطرفين تكون مهامها تطوير آليات العمل بما يضمن حسن تنظيم رحلات العمرة بالشكل الذي يكفل تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، ويحافظ على حقوقهم بالإضافة إلى حقوق شركات ومؤسسات كلا الطرفين، ويجتمع فريق العمل بشكل دوري على مدار الموسم أو عند الحاجة إلى ذلك لوضع الخطط الاستراتيجية التي تضمن تيسير وتسهيل تنظيم رحلات المعتمرين في ظل اللوائح الأساسية للتنظيم والضوابط الصادرة من وزارة الحج والعمرة قبل كل موسم.

وتم الاتفاق كذلك على متابعة أداء الشركات ومؤسسات العمرة أثناء الموسم وإعداد التقارير اللازمة بنتائج الأعمال في نهاية كل موسم، وفض النزاعات التي قد تنشأ بين أي من الشركات والمؤسسات المرخص لها في كلا البلدين أثناء الموسم ودًيا، من خلال فريق عمل يفصل في النزاعات القائمة بينهم والانتهاء منها قبل بداية كل موسم، وفي حالة حدوث أزمات طارئة؛ يتم تشكيل فريق عمل للتواصل بين الطرفين لإيجاد الحلول السريعة لحل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.