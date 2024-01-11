الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

افتتاح صالة استقبال الزائرين بمعبد كوم أمبو بأسوان بعد تطويرها

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

اعلنت وزارة السياحة والاثار أنة تم اليوم افتتاح صالة استقبال الزائرين بمعبد كوم أمبو بمحافظة أسوان بعد تطويرها،ياتى ذلك استمرارا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها وزارة السياحة والآثار لتحسين التجربة السياحية لزائري المقصد السياحي المصري كأحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي أطلقتها الوزارة في نوفمبر الماضي.

وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذا الافتتاح يأتي ضمن سلسلة المشروعات التي تقوم بها الوزارة لتطوير صالات استقبال الزائرين وآليات بيع التذاكر الإلكترونية بالمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، ولاسيما الأكثر زيارة، حيث وجه وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بضرورة تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لصالات ومنافذ بيع تذاكر دخول هذه المواقع الأثرية والمتاحف على وجه السرعة.

وأضاف د. خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، أن صالة استقبال الزائرين بمعبد كوم أمبو تعد الثانية التي يتم تطويرها حيث قامت الوزارة بتطوير وافتتاح صالة استقبال الزائرين بمعبد إدفو بأسوان في سبتمبر الماضي.

وأشار د. خالد شريف إلى أن مشروع توسعة صالات استقبال الزائرين بالمعابد المصرية يهدف إلى رفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من الزائرين وجعل عملية الدخول أكثر يسر وسهولة، بما يعمل على تحقيق الهدف المرجو منها وهو تحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري.

جدير بالذكر أن مساعد الوزير للتحول الرقمي كان قد قام على مدار اليومين الماضيين والوفد المرافق له من الأستاذة آلاء سمير مستشار الأمين العام للتحول الرقمى والمشرف العام على الادارة المركزيه لنظم المعلومات والتحول الرقمي ود. باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف بجولة لتفقد خدمات الزائرين في بعض المتاحف والمواقع الأثرية في كل من الأقصر، وإسنا، والكاب، وإدفو، وجبل السلسلة وكوم أمبو بأسوان. كما تم بدء تشغيل أول ماكينة خدمة ذاتية لإصدار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية بمنطقة وادي الملوك.

معبد كوم امبو التذاكر الإلكترونية المواقع الأثرية التجربة السياحية المتاحف

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