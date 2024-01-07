طيران وبري.. قائمة أسعار الحج السياحى 2024 ومواصفات كل برنامج

انقضت قرعة الحج السياحى لعام 2024 وقد فاز بـ تأشيرات الحج السياحى نحو 23 ألف مواطن سيبدأوا فى استكمال إجراءاتهم للانضمام إلى صفوف الحجاج لهذا العام، وقد بلغ أعداد المتقدمين لقرعة الحج السياحي لهذا الموسم نحو 58217 مواطنا منهم 60% من الإناث و40% من الذكور، وقد بلغت إجمالي الشركات التى تقدمت لخوض قرعة الحج السياحى، نحو 1298 شركة سياحة.

أسعار الحج السياحى 2024

تقسم برامج الحج السياحى إلى 3 مستويات من الحج فهناك حج للمستوى الخمس نجوم ونصيبة 4 الآلاف تأشيرة وحج المستوى الاقتصادى طيران ويبلغ 13 ألف تاشيرة وأخيرا الحج السياحى المستوى البرى نصيبه 6 آلاف تأشيرة، ولكل برنامج سعر مختلف وبمواصفات مختلفة.

برامج الحج السياحى 2024

وتقسم أسعاربرامج الحج السياحى 2024 وفقا لضوابط وزارة السياحة والآثار:

سعر الحج السياحى خمس نجوم

صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 متر 450.000 ألف جنيه.

صف ثانى من 250 متر إلى 1250 متر بعدا عن الحرم المكى 390.000 ألف جنيه.

الحج السياحى اقتصادى طيران

الحج السياحى موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بعدا عن الحرم 260.000 ألف جنيه

برنامج الحج السياحى اقتصادي تحسين إقامة بفنادق 5 نجوم حتى 250 مترا بعدا عن الحرم 230.000 ألف جنيه.

برنامج حج اقتصادي تحسين إقامة بفنادق 4 أو 5 نجوم يبعد مسافة 250 مترا وحتى 750 مترا بعدا عن الحرم يصل سعره إلى 226.000 ألف جنيه.

الحج السياحى للمستوى البرى

برنامج الحج السياحى البرى موسم كامل التسكين بفنادق تبعد حتى 1750 متر عن الحرم 225.000 ألف جنيه

برنامج حج سياحى برى تحسين الاقامة بفنادق 5 نجوم تبعد حتى 250 متر عن الحرم 195 ألف جنيه

برنامج حج سياحى برى تحسين الإقامة بفنادق 4 أو 5 نجوم تبعد مسافة من 250 متر وحتى 750 متر عن الحرم 191 ألف جنيه.