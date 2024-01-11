الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنشيط السياحة تشارك بمعرض مومباي بالهند في فبراير وتروج لسياحة الزفاف

سياحة الزفاف
سياحة الزفاف

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنها بصدد المشاركة بمعرض OTM والذي سوف يعقد بمدينة مومباي بدولة الهند خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير المقبل. 

ويعد المعرض المزمع إقامته، واحدا من أهم المعارض السياحية بالهند على المستوى المهني والجماهيري كما أنه يوفر فرصة للتواصل مع صناع السياحة والمهنيين في الهند وجنوب شرق آسيا، كما ذكرت هيئة تنشيط السياحة.

وقد أعلنت غرفة شركات السياحة أنه على الشركات السياحية الراغبة فى المشاركة بمعرض OTM سرعة سداد قيمة المشاركة 2500 يورو فى موعد أقصاه منتصف شهر يناير الجاري للشركة السياحية الواحدة، لافتة بأن الحجز بأولوية السداد للغرفة مع تسليم البيانات الخاصة بكل شركة مع مبلغ الاشتراك نقدا باليورو.

ومن المقرر أن تقوم الهيئة خلال مشاركتها بالمعرض للترويج لمنتج سياحة الزفاف حيث أن دولة الهند تعد الدولة الأولى عالميًا فى تصدير حفلات الزفاف والثالثة في تصدير المؤتمرات وسياحة الحوافز والمؤتمرات عالميًا، وقد نظمت هيئة تنشيط السياحة مؤخرا منتدى منظمي حفلات الزفاف والمؤتمرات والحوافز، والذي تم عقده في مدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر الماضي، والذي تم خلاله استعراض المقومات السياحية المصرية لإحياء هذا النمط السياحي، وما يتطلبه من تجهيزات في الفنادق والمنتجعات التي تستضيفه.

ونمط سياحة الزفاف يعد واحد من الأنماط السياحية التي تجذب أعداد كبيرة من السائحين كما تندرج تحت الأنماط السياحية الأعلى إنفاقا لروادها كما يبلغ حجم  سوق حفلات الزفاف بمنطقة الشرق الأوسط 4.5 مليار دولار سنويًا.

يشار إلى أن مدينة شرم الشيخ قد استضافت العديد من حفلات الزفاف التي أقامها عدد من المشاهير على مستوى العالم وقد لقت المدينة استحسان الكثيرين الذين قرروا إقامة حفلات زفافهم بها وما زالت حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم لعروسان من الهند مازالت أصدائه حتى الآن يبلغ حجم سوق حفلات الزفاف بمنطقة الشرق الأوسط 4.5 مليار دولار سنويًا.

مومباي المعارض السياحية الهند جنوب شرق آسيا سياحه الزفاف

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