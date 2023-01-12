الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حفل زفاف هندى أسطورى داخل مدينة شرم الشيخ (صور)

العروسان
العروسان

حصلت "الدستور" على صور لحفل الزفاف الهندي الذي أقيم بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة شرم الشيخ والذي يأتي ضمن سياحة الزفاف حيث وصل إلى مطار شرم الشيخ، أول طائرة تابعة لشركة "الإسكندرية للطيران" والقادمة من مطار أحمد أباد بالهند وعلى متنها 367 راكبًا بغرض إقامة حفل زفاف بمدينة شرم الشيخ. 

ويعد هذا الحدث بداية مبشرة لجذب نوع جديد من السياحة في مصر وهو تنشيط سياحة حفلات الزفاف في مصر والذي تشتهر به كل من تركيا ودبي بما له من عوائد اقتصادية حيث يبلغ حجم سوق حفلات الزفاف بمنطقة الشرق الأوسط 4,5 مليار دولار سنويًا. 

وقد استقبل مطار شرم الشيخ الطائرة بتقليد رش المياه وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود والترحيب بهم وتوزيع الهدايا التذكارية  عليهم ومساعدتهم على إنهاء إجراءات الوصول وسط عروض فنية لاقت استحسانا كبيراً من الركاب متمنين لهم قضاء أوقات ممتعة بمدينة شرم الشيخ.

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حفل الزفاف سياحه الزفاف مطار شرم الشيخ شرم الشيخ الهند

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وائل لطفي

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