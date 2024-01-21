عضو البرلمان السويسري: ستتم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

قال كارلو سوماروجا، عضو البرلمان السويسري، إنه ستتم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

مسؤولية تقع على الرئيس الإسرائيلي بشأن جرائم الحرب في قطاع غزة

وأضاف سوماروجا، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن المسؤولية تقع على الرئيس الإسرائيلي بشأن جرائم الحرب في قطاع غزة، وقد يتم توقيفه باعتباره رئيس الدولة الإسرائيلية، وأيضًا قادة الحرب الذين شاركوا في العمليات ضد الفلسطينيين.

لابد من مساندة الإجراءات التي تتخذ دوليًا

وأشار عضو البرلمان السويسري، إلى أنه لابد من مساندة الإجراءات التي تتخذ دوليًا لكي يصبح هناك إجراءات تتخذ لتوقيف عناصر الإبادة الجماعية التي حدثت في غزة، منوهًا بأن محكمة العدل الدولية اتخذت إجراءات ابتدائية، وبالتالي لابد من احترام هذه الإجراءات وتنفيذها.