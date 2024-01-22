الإثنين 22 يناير 2024
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تفاصيل مشاركة البحوث الفلكية في اكتشاف 3 أجسام فضائية قريبة من الأرض

جريدة الدستور

قال الدكتور أحمد مجدي أستاذ مساعد في أبحاث الفضاء ورئيس الفريق البحثي، إن هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار مولت مشروع لدراسة الأجسام الفضائية القريبة من الأرض باستخدام تلسكوبات مصر الرقمية الفلكي.

مصر الرقمية الفلكي يضم أكثر من تلسكوب

وأضاف "مجدي" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن مصر الرقمية الفلكي يضم أكثر من تلسكوب منها تلسكوب القطامية الكبير بحوالي 1.8 متر، وعدد من التلسكوبات الصغيرة منها أول تلسكوب رصدي - بصري لرصد الأقمار الصناعية والأجسام الفضائية، وأنشئ عام 2019 كأول تلسكوب بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لرصد الأجسام الفضائية والحطام الفضائي القريب من الأرض.

وأوضح أستاذ مساعد في أبحاث الفضاء، أن الفريق البحثي شارك في اكتشاف 3 أجسام فضائية قريبة من الأرض، وهي عبارة عن كويكبات صخرية قريبة من الأرض على مسافة تقريبا 195 مليون كيلو متر أي حوالي 1.3 مسافة بين الأرض والشمس.

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