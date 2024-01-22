الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا حول مبادرة اضطرابات "طيف التوحد" (فيديو)

التوحد
التوحد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول مبادرة اضطرابات "طيف التوحد".

مبادرة اضطرابات "طيف التوحد": 

استخدام برنامج تقييم التطور السلوكي اللفظي ويعتمد على مبادئ تحليل السلوك التطبيقية والمهارات الاجتماعية للأطفال المصابين بالتوحد.

ترتكز على تطبيق المسح والكشف المبكر باستخدام تطبيق الـ M – CHAT.

بدء مواعيد التطعيم عند عمر 18 شهرا، فضلًا عن تقديم النصائح للمتابعة والوقاية.

إضافة خدمة جديدة بالمنصة الوطنية للصحة النفسية تستهدف التقييم "عن بٌعد" للأطفال من عمر 6 أشهر حتى عامين ونصف.

إعادة المسح تتم عند عمر 24 شهرًا عبر المنصة أو من خلال مراكز الرعاية الأولية.

تفعيل خدمات الرسائل لتذكرة الأهالي بمواعيد المسح المبكر عند عمر 18 و24 شهرًا.

إدراج أطفال "قادرون باختلاف" ضمن الأطفال المستهدفين بالمسح والعلاج لتعزيز مهاراتهم التواصلية.

تم تدريب 102 من الأطقم الطبية بأكثر من محافظة على مراحل النمو من عمر يوم إلى 5 سنوات.

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