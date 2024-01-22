الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير حسام زكى: شبح الموت جوعًا بات يخيم على قطاع غزة المدمر

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن مسار الإغاثة بات يشكل تحديًا بالغ الخطورة أمام استمرار عرقلة وصولها، وتعمق انهيار مكونات الحياة والبقاء لأهل غزة، بل بأبسط وأقل حدودها، في ظل انعدام توفير الحلول الدنيا من الكفاية كمًا أو نوعًا.

وشدد "زكي"، خلال كلمته باجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، اليوم، على ضرورة تدفق الغوث الإنساني بغاية الإلحاح والاستعجال، فقد بات شبح الموت جوعًا وبردًا يرسل للعالم مؤشرات ظلاله المحدقة بأحياء غزة المدمرة.

الحرب الإسرائيلية المعلنة ضد الشعب الفلسطينى تمتد إلى الضفة الغربية

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى أن الحرب الإسرائيلية المعلنة ضد الشعب الفلسطيني تمتد إلى الضفة الغربية، وفي القلب منها مدينة القدس المحاصرة منذ بداية الحرب بإحكام شديد، يحول دون الناس ومسجدهم الأقصى.

 إرهاب المستوطنين يتصاعد بحماية جيش الاحتلال

وتابع: يتصاعد إرهاب المستوطنين بحماية الجيش واجتياحه الواسع كافة أنحاء الضفة، مواصلًا ارتكاب مجازر القتل والتدمير الهمجي للممتلكات والبنى التحتية، إلى جانب حملات الاعتقال والتنكيل، وفرض الإغلاق على المدن والبلدات بالحواجز العسكرية.

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