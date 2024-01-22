الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عميد "طب كفر الشيخ": الجامعة تشهد طفرة كبيرة في المجال الطبي

الدكتور طه إسماعيل
الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ

قال الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ، إن التعليم الطبي هو جزء كبير جدا في عمل المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن الكلية تضم قاعات تدريسية للمحاضرات وقاعات أخرى للتدريس للأعداد الصغيرة، الهدف منها تعليم الطلاب العلامات الحيوية والإكلينيكية على المرضى.

وأضاف "إسماعيل" خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الأساتذة بالكلية يقومون بالشرح والتطبيق على المرضى بفحصهم أمام الطلاب، كما يتضمن التعليم كيفية التعامل مع المرضى، ومناقشتهم بصورة صحيحة للتعرف على تاريخهم المرضي.

جامعة كفر الشيخ تشهد طفرة كبيرة في المجال الطبي

وأوضح عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة على مر السنوات الأخيرة تشهد طفرة كبيرة في المجال الطبي، وهو ما جعلها متواجدة وبقوة على خريطة الجامعات المصرية، خاصة بعد الانتهاء من الاستعداد لافتتاح مستشفيين جامعيين هما الأكبر بمنطقة الدلتا، مستشفى للطوارئ والأورام، ومركز للعيادات الخارجية، وهو ما يخفف العبء عن كاهل المدن الجامعية بالمدن المجاورة.

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