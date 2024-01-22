خطة الحكومة لزيادة الإنتاج الصناعي خلال 2025-2026 (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول خطة الحكومة لزيادة الإنتاج الصناعي في 2025/2026.

خطة الحكومة لزيادة الإنتاج الصناعي:

تستهدف وصول إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة إلى ما يزيد عن 3 تريليونات جنيه بعام 2023 – 2024.

تستهدف وصول إجمالي الإنتاج الصناعي إلى 3.23 تريليون جنيه بعام 2025 – 2026.

زيادة الإنتاج الصناعي من نحو 3.6 تريليون جنيه في عام 22/23 لـ 4.3 تريليون جنيه بخطة عام 23/24.

تستهدف زيادة المعدل ليصل إلى نحو 5.74 تريليون جنيه في نهاية خطة 25/26.

يستهدف زيادة الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلى 2.46 تريليون جنيه بنهاية عام 25/26 مقارنة بـ 1.83 تريليون جنيه في عام 23/24.

يستهدف زيادة الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي ليصل إلى 1.37 تريليون جنيه بنهاية الخطة في عام 25/26 مقابل 1.29 تريليون جنيه في عام 23/24.