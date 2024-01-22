في عيدها القومي.. أبرز المقومات السياحية في البحر الأحمر (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد معلومات عن محافظة البحر الأحمر.

معلومات عن محافظة البحر الأحمر:

تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 119 ألف كم.

تطل على ساحل البحر الأحمر بطول 1080 كم.

تضم 7 مدن رئيسية: رأس غارب – الغردقة – سفاجا – القصير – مرسى علم – الشلاتين – حلايب.

تحتفل بعيدها القومي يوم 22 يناير والذي يوافق الذكرى السنوية لمعركة شدوان عام 1970.

في ذلك اليوم شارك صيادو مدينة الغردقة أبطال القوات المسلحة في صد العدوان الإسرائيلي على جزيرة شدوان.

تزخر المحافظة بالعديد من المقومات السياحية كالسلاسل الجبلية والشواطئ الفيروزية الخلابة.

تحظى بوجود المحميات الطبيعية مثل: محمية علبة ووادي الجمال والجزر الشمالية وغابات أشجار المانجروف الساحلية.

تشتهر بمراكز الغطس حيث الاستمتاع بروعة الحياة البحرية والشعاب المرجانية.

تتميز بالسياحة العلاجية حيث الشمس الساطعة والمياه الدافئة والطقس الجاف على مدار السنة.

تضم العديد من الثروات المعدنية ومنها: الفوسفات – الرخام – الذهب – الفضة – الكروم – المنجنيز وغيرها.

تشكل مدينتا سفاجا والقصير قاعدة مشروع "المثلث الذهبي" والذي يهدف إلى إنشاء مركز عالمي متكامل للصناعات التعدينية والخدمات اللوجستية.